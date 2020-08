Le pagelle dello Spezia - Ricci il migliore...fino al rigore. Terzi in difficoltà

vedi letture

Scuffet 6 - Due tiri, due gol e…zero responsabilità. Partita da spettatore non pagante, ha poche colpe se il Chievo chiude la partita con una percentuale realizzativa vicina al 100%. Nel finale viene graziato dal palo.

Ferrer 6 - Grande sofferenza nella prima mezz’ora, specialmente quando Obi e Ceter lo puntano a campo aperto. Spinge un pochino in più nella ripresa, ma al momento del cross è sempre impreciso. (Dal 31’st Vignato sv).

Terzi 5,5 - Prova generosa, ma stranamente ricca di sbavature soprattutto nella prima mezz’ora. Djordjevic è cliente scomodissimo e, alla lunga, perde il duello anche sul piano fisico.

Erlic 5 - Perde Djordjevic sulla rete del vantaggio del Chievo, non è puntuale la chiusura su Segre che arriva dalle retrovie e deposita il pallone in fondo al sacco. Ha il merito di non perdersi d’animo e cresce tanto nei secondi 45 minuti.

Ramos 6 - Soffre per tutta la partita, gli esterni del Chievo lo saltano in scioltezza e creano superiorità numerica sin dal primo minuto. Nella ripresa, tuttavia, partecipa all’assedio dello Spezia con qualche giocata interessante.(Dal 13’st Vitale 6 - Ci mette qualche minuto di troppo ad entrare in partita, quando innesca la marcia giusta è un valore aggiunto e mette in difficoltà un osso duro come Dickmann. Tanti cross per i compagni, ma non era serata per l’attacco bianconero).

Bartolomei 6 - Tatticamente ricopre un ruolo delicato, ha il compito di sradicare il pallone dai piedi delle mezzali del Chievo trasformando l’azione da difensiva ad offensiva. In parte gli riesce bene, ma non ci mette la solita qualità. (Dal 31’st Galabinov 5,5 - Si vede da subito che non è in grande condizione fisica, ha il merito di provarci due volte pur con una mira quantomeno rivedibile).

Ricci 5,5 - Il rigore sbagliato condiziona il giudizio. Per un’ora è il migliore in campo dello Spezia, canta e porta la croce in tutte le zone del campo mettendoci quella grinta e quella cattiveria agonistica che manca a tanti compagni. Sfiora la rete sul finire del primo tempo, sforna cross a ripetizione e smarca Bartolomei con un lancio di rara precisione che denota coraggio, tecnica e visione di gioco. Dal dischetto ha la possibilità di riaprire la contesa, ma Semper è mostruoso e gli sbarra la strada. Nel finale, stremato, compie un grande intervento difensivo in scivolata evitando il 3-0.

Mora 5,5 - Lontano parente del calciatore onnipresente che ha fatto impazzire la difesa della Salernitana una settimana fa. Fatica ad entrare in partita, qualche squillo soltanto in chiusura di primo tempo.(Dal 13’st Maggiore 5 - Italiano gli chiede di giocare a ritmi alti e di inserirsi senza palla tra le linee, ma sbatte su un muro e non incide).

Gyasi 6 - Non è in grande serata, ma ha il merito di provarci fino alla fine. La difesa del Chievo sta attraversando un momento eccellente e fatica a trovare la posizione. Qualche squillo nella ripresa, cerca l’eurogol con una sforbiciata da posizione ravvicinata.

Nzola 7 - Unico ad accendere un po’ di luce in una serata buia. Conquista un rigore con grande intelligenza, poco dopo timbra la traversa con un impressionante stacco di testa.

Di Gaudio 5 - Una delle peggiori partite della sua esperienza con la maglia dello Spezia. Nessun tiro, nessun assist, nessuna giocata in velocità. (Dal 25’st Ragusa 5 - Italiano gli concede 20 minuti sperando in qualche guizzo vincente, in realtà rischia soltanto l’espulsione per alcuni interventi in ritardo. Perde tutti i duelli con Rigione).