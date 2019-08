Le pagelle dello Spezia - Ricci peperino, ma non basta

Risultato finale: Spezia-Crotone 1-2

Krapikas 6 - Può poco sulla doppietta di Simy, per il resto fa buona guardia e non commette errori.

Vignali 5.5 - Pomeriggio in ombra per l' esterno. Via dopo un'ora di gioco. (dal 59' Ferrer 6 - Più vivacità all'attacco, ma non basta.)

Terzi 5 - Ingenuo in occasione del rigore, poi soffre la fisicità e la velocità dell'attacco del Crotone.

Capradossi 5.5 - Scricchiolii assortiti, non dà una generale sensazione di solidità.

Ramos 6 - Dinamismo sulla fascia a fasi alterne. Parte forte poi si assesta.

Bartolomei 5.5 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, ma non basta.

Matteo Ricci 6 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, sale di ritmo nella ripresa.

Mora 5 - Non riesce ad essere fluido in entrambe le fasi, via nella ripresa. (dal 62' Maggiore 5.5 - Ci prova, ma senza esito.)

Federico Ricci 7 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria nel primo tempo, splendido il gol che riaccende le speranze, ficcante anche nella ripresa, l'ultimo a mollare.

Galabinov 5.5 - Pomeriggio complicato, più di un errore in fase offensiva.

Gyasi 5 - Fa a sportellate con la difesa del Crotone, ma ne esce sconfitto. (dal 71' Burgzorg 5.5 - Ci prova, ma senza esito.)