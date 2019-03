Le pagelle dello Spezia - Sciocchezza di Da Cruz, bene Mora

Risultato finale: Pescara-Spezia 2-0.

Lamanna 6 - Se il Pescara non dilaga è anche grazie ai suoi interventi. Nega più volte la gioia a Monachello con degli interventi super, sui due gol subiti può fare davvero poco.

De Col 5.5- Non spinge moltissimo e le giocate di Gravillon e gli inserimenti dei centrocampisti gli creano sempre qualche problema. Partita da dimenticare, ma il giudizio negativo riguarda il collettivo.

Terzi 5.5 - Qualche imprecisione di troppo, manca la sicurezza sui palloni alte e le giocate sui lati da parte del Pescara. Deve e può dare di più, soprattutto nel momento cruciale della stagione.

Crivello 5 - Come il compagno di reparto non dà la giusta stabilità, le disattenzioni sui gol avversari arrivano tutti dalle sue parti. Non una giornata semplice, anche per via della caratura di Monachello e Mancuso.

Augello 5 - C'è poco da analizzare, anche perché il gol di Mancuso arriva da una sua mancata chiusura su Memushaj. Quando Ciofani preme e i centrocampisti si inseriscono va in netta difficoltà.

Mora 6.5 - Sta vivendo un momento incredibile, è in fiducia e si vede ad ogni giocata. Prova ancora a segnare con due rovesciate, ma la sfortuna gli nega la gioia del gol.

Ricci 6 - È uno dei più propositivi, soprattutto nel primo tempo. Quando alza il ritmo lo Spezia gioca e crea pericoli. Ma spesso è costretto a fare reparto da solo. (Dall' 81' Mastinu s.v.).

Crimi 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto sulle seconde palle. Manca anche in fase di inserimento e dalle sue parti il Pescara trova più spazio. (Dal 67' Maggiore 6 - Buon approccio al match, fa densità soprattutto in fase offensiva).

Da Cruz 5 - Inizia bene la sfida con un paio di accelerazioni pericolose. Con il passare dei minuti si eclissa, poi compie una sciocchezza inutile rimediando due gialli e la conseguente espulsione.

Galabinov 5.5 - Serve la sua esperienza, soprattutto in partite come queste. Si vede in una sola occasione, poi fa fatica a prendere le misure alla difesa di casa.

Pierini 5 - Qualche accelerazione, ma niente di più. Ciofani lo limita bene in ogni giocata, non trova mai spazio per affondare. (Dal 60' Okereke 6.5 - Entra in campo e diventa pericolosissimo, ingaggia un duello incredibile con Fiorillo. Avrebbe meritato il gol, soprattutto per come è entrato in campo).