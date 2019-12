Le pagelle dello Spezia - Scuffet miracoloso. Erlic chiaroscuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Virtus Entella-Spezia 0-0

Scuffet 7 - Se la partita finisce 0-0 è grazie ad un suo intervento miracoloso su De Luca. Sbaglia qualcosa in disimpegno ma la sua parata vale il prezzo del biglietto e dimostra quel talento che aveva attirato l'attenzione di mezza Europa.

Ferrer 6 - Buona partita del terzino, soprattutto in copertura. Davanti si vede raramente.

Erlic 5 - Primo tempo pressoché perfetto, secondo tempo da incubo. Al rientro dall'intervallo prima buca malamente un intervento lasciando De Luca a tu per tu con Scuffet, poi viene espulso per un contatto con Mancosu lanciato verso la porta. Espulsione decisamente severa, ma il difensore è stato ingenuo.

Capradossi 6 - Partita ottima in difesa. Nel finale rischia anche di segnare il gol decisivo ma spara alto un colpo di testa.

Ramos 6 - Nonostante l'ammonizione rimediata ad inizio partita, si controlla e porta a casa una buona prestazione.

Mora 6 - Sempre al centro dell'azione a centrocampo, guadagna qualche buon fallo e lotta su ogni pallone.

Reinhart 6 - Il classe 2000 all'esordio in Serie B ci mette un po' a carburare ma a partita inoltrata dà ordine alla squadra.

Bartolomei 6 - Partita ottima a centrocampo, anche se l'errore con il sinistro nel primo tempo è da matita rossa.

Ricci 5,5 - Non gioca una brutta partita e in un paio di occasioni mette in difficoltà la difesa dell'Entella. Da un giocatore con il suo talento però ci si aspetta di più. (dal 64' Terzi 6 - Entra per mettere a disposizione la sua esperienza e su una ripartenza nel finale la sfrutta fermando con un fallo un'azione pericolosa)

Gudjohnsen 6 - Lotta tanto anche se viene servito poco e male dai compagni. Partita generosa ma di poca incisività. (dal 90' Vignali - s.v.)

Delano 5,5 - Lanciato titolare a causa delle defezioni in attacco, ad inizio partita è il più pericoloso dei suoi anche se viene sempre fermato appena entrato in area. Poi però scompare e dopo soli 7 minuti da inizio secondo tempo viene tolto dal campo (dal 53' Gyasi 6 - Entra e quantomeno si fa vedere molto più di Delano. Spreca un'ottima occasione non calciando tutto solo davanti alla porta ma cercando un passaggio per Ricci. Poi nel finale fa ammonire un paio di avversari nelle ripartenze).