Le pagelle dello Spezia - Si salva Mora, giornata storta per i fratelli Ricci

Krapikas 6 - Prestazione buona, non ha alcuna colpa sulle tre reti subite dalla sua squadra e si rende protagonista di qualche intervento positivo.

Vignali 5.5 - Si fa ammonire al 45', unico highlights della serata per il terzino. Calcia una volta verso la porta, senza creare problemi al portiere dell'Ascoli.

Terzi 5.5 - Appena al di sotto della sufficienza, gioca bene da centrale ma non riesce ad aiutare la sua squadra in nessun momento del match.

Marchizza 5 - Liscia il pallone che Ardemagni mette in porta per il 3-0. Non è l'unica azione nel quale avrebbe potuto fare decisamente meglio. Una serata opaca per il classe '98 di proprietà del Sassuolo, il quale ha risentito in linea generale degli stati d'animo dei compagni più esperti.

Ramos 4.5 - Colpevole sul calcio di rigore realizzato da Ninkovic dopo 4' (suo il fallo ai danni di Ardemagni), poi si fa anche espellere ad inizio ripresa (sempre a causa di un intervento scomposto ai danni del 32 dell'Ascoli). Dimostra evidenti limiti comportamentali, alternati comunque a qualche buon guizzo calcistico.

Mora 6 - Uno dei migliori nelle fila dello Spezia, convive fin dal 1' con i fischi assordanti del pubblico del "Del Duca" senza risentirne affatto. Caricato dall'ambiente, mette in mostra tutto il suo bagaglio d'esperienze acquisite in passato.

M. Ricci 5 - Sbaglia un calcio di rigore che avrebbe potuto, quantomeno, far pesare di meno il risultato. Per 90' gioca da spettatore, concludendo in porta appena una volta da calcio di punizione (pallone alto sopra la traversa).

Maggiore 6 - Così come Mora, è uno dei pochi ad avere la sufficienza nello Spezia. Tante buone giocate per i compagni di squadra, i quali, però, sono quasi tutti capitati in una serata da dimenticare. Se assistito, potrebbe ritagliarsi veramente grandi soddisfazioni. (Dal 67' Bartolomei s.v.)

F. Ricci 5 - Mai in partita, tocca pochi palloni senza rendersi pericoloso per la retroguardia dell'Ascoli. Mette a rischio la sua titolarità.

Gyasi 5.5 - Tra i tre attaccanti, è sicuramente quello più propositivo e più convinto nei propri mezzi. Lì davanti si ritrova praticamente da solo contro una difesa, quella avversaria, molto difficile da scardinare. (Dal 63' Ragusa 6 - Partita generosa per il giocatore di proprietà dell'Hellas Verona, abile a procurarsi il penalty poi sparato sulla traversa da Matteo Ricci)

Delano 5 - Prestazione simile a quella di Federico Ricci. Forse ancora meno palloni toccati da parte sua. (Dal 67' Bidaoui s.v.)