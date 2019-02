Le pagelle dello Spezia - Spiccano Augello e Galabinov

Risultato finale: Cittadella-Spezia 0-1

Lamanna 6 - Per larghi tratti fa da spettatore non pagante. Attento quando chiamato in causa

De Col 6.5 - Sale con il passare dei minuti. Sfiora anche il gol in più di un'occasione. Una sicurezza per Marino.

Crivello 6.5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza. Più concentrato nella seconda parte.

Ligi 6.5 - Alle volte tende a strafare e rischia di capitolare, ma si integra bene con Crivello in questa coppia "improvvisata".

Augello 7 - Spinge appena può sulla fascia ed è suo l'assist per Galabinov. Attento anche in marcatura.

Bartolomei 6.5- Sente molto la gara. Non va a segno, ma è sempre una spina nel fianco per il Cittadella. Solito match generoso.

Ricci 6.5 - Fa girare il pallone e appena può va anche al tiro. Solido e mai in difficoltà.

Mora 6.5- Si butta in avanti appena possibile. Fa bene le due fasi. ( Dal 72' Dessena s.v. )

Bidaoui 6.5 - Vitalità da vendere, nel primo tempo va a sprazzi, ma sempre di qualità. Così anche nella ripresa. Fosse più concreto sarebbe davvero letale.

Okereke 6.5 - Stesso discorso per Bidaoui. Movimento, corsa, generosità, ma poca lucidità al momento di concludere. ( Dal 74' Da Cruz 6 - Ficcante in fase offensiva.)

Gyasi 6 Meno responsabilità al tiro, ma si rende utile in fase di costruzione della manovra offensiva. ( Dal 66' Galabinov 7 - Va a segno mettendosi alle spalle il periodo buio e confermando la qualità della panchina a disposizione di Marino.)