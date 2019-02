Le pagelle dello Spezia - Super Maggiore, Da Cruz spacca la partita

Risultato finale: Spezia-Livorno 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - I grattacapi della sua serata sono compressi nel primo tempo: trattiene il pallone su un tocco ravvicinato di Raicevic, si distende su un mancino sporcato di Diamanti. Paradossalmente i rischi si azzerano a vantaggio acquisito: la ripresa scivola via senza affanni di sorta.

Vignali 6,5 - Controlla Fazzi prima e Porcino poi vincendo quasi tutti i duelli individuali con i dirimpettai. Non trascende in proposizione, ma presidia a dovere la corsia di competenza e limita al minimo gli errori e le disattenzioni.

Terzi 6 - S'intende a meraviglia con Crivello e si muove sempre in sintonia con gli altri componenti della linea. Non ruba l'occhio, ma è efficace e ben inserito in un ingranaggio che lavora a pieno regime e senza intoppi. Protagonista in qualche circostanza di buone letture.

Crivello 6,5 - Stravince il confronto con Raicevic, aperto dall'azione di disturbo nel primo tempo che di fatto impedisce al montenegrino di concludere a rete. Non sbaglia un intervento e agisce sovente d'anticipo. Risposta super a Marino, che lo schiera per l'assenza forzata di Ligi.

Augello 6,5 - Spezza la routine con estemporanei assoli che rompono gli equilibri già labili del Livorno. Kupisz è innocuo e non lo pungola, assolve le dispense di Marino senza sforzi sovrumani. Più accorto quando il bottino di serata si gonfia.

Bartolomei 6,5 - Sembra avere una marcia in più rispetto ai mediani opposti e imbastisce una fitta rete di passaggi con Ricci e Maggiore. Spreca al ventitreesimo da posizione propizia, si rifà con l'assist delizioso per il tris di Mora.

Ricci 6 - Regia complessivamente ordinata, anche se nel primo tempo tradisce qualche imperfezione senza gravi conseguenze. Dopo il raddoppio amministra e gestisce bene le due fasi, alternando palloni smistati e lavoro sottotraccia in rottura.

Maggiore 7 - Torna titolare e lo fa in grande stile: subito epicentro delle discese spezzine, sblocca la gara approfittando della carambola generata dal guizzo di Zima su Okereke. Pungola incessantemente la difesa amaranto ed è arma in più con i suoi inserimenti. Al settantasettesimo lascia il campo a Mora. (Dal 77' Mora 6,5 - Raccoglie il lob di Bartolomei e chiude la pratica con un piattone che si deposita in buca d'angolo).

Gyasi s.v. - Alza bandiera bianca al primo pallone toccato: troncato dal violento body-check di Di Gennaro, è costretto ad abbandonare il campo dopo tre minuti di gioco. Lo rileva Da Cruz. (Dal 4' Da Cruz 7 - Spacca la partita, serve l'assist a Pierini).

Okereke 6,5 - Nella prima metà smista rapidamente il pallone con un gran lavoro di sponda che non pone ostacoli alla fluidità della costruzione ligure. Da rivedere la lucidità sotto porta, specie prima dell'intervallo, quando vanifica almeno due occasioni nitide. Pregevole il duetto con Maggiore che conduce al vantaggio dello Spezia.

Bidaoui 6,5 - Quasi un'ora di qualità assoluta: mette in crisi la premiata ditta Kupisz-Gonnelli con i suoi strappi e salta sistematicamente il dirimpettaio di turno. A inizio ripresa accusa un fastidio muscolare ed è costretto al forfait: al suo posto entra Pierini. (Dal 55' Pierini 6,5 - Infila il raddoppio con un tap-in).