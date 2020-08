Le pagelle di Coman - Gli basta uno squillo per diventare l'eroe di Lisbona e il re d'Europa

Man of the match della finale di Champions, Kingsley Coman realizza il sogno di ogni bambino che inizia a dare calci ad un pallone. Tra i protagonisti che meno ti aspetti, colpisce la squadra che l'ha cresciuto nella notte più importante. "Vince campionati in serie, è arrivato a nove di fila ma sa far vincere anche la Champions" scrive La Gazzetta dello Sport. "Un solo squillo, e che squillo" sentenzia il Corriere dello Sport.

I voti

TMW: 7.5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7.5