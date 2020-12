Le pagelle di Cosenza-Venezia: bene Petrucci, Forte non punge

COSENZA-VENEZIA 0-0

Cosenza

Falcone 5 – La serata è di quelle impegnative, lui non sembra sicurissimo soprattutto in occasione della traversa di Aramu. In altre due occasioni viene graziato dagli attaccanti del Venezia.

Tiritiello 6 – L’ammonizione nel primo tempo gli rende la partita un po’ più complicata, ma non sfigura.

Ingrosso 6 – Con Forte è battaglia vera, lui risponde colpo su colpo.

Legittimo 6 – Dal suo lato il Venezia spinge meno, complice anche una sua buona prova.

Bittante 6 – Si fa vedere molto in fase offensiva spingendo parecchio. (Dal 79’ Corsi s.v.)

Petrucci 6,5 – Mette muscoli e sostanza nella mediana calabrese. Prestazione di personalità.

Sciaudone 5 – Partita senza infamia e senza lode. (Dal 71’ Kone s.v.)

Vera 6 – Pendolino sul suo settore di competenza, fatica di più in fase difensiva.

Baez 5 – Cerca di trovare lo spazio giusto nella trequarti offensiva, non sempre riesce a sgusciare via

Carretta 5 – Primo tempo silente. Anche il secondo tempo è abbastanza anonimo.

Gliozzi 5 – Lavora molto per la squadra spalle alla porta, le occasioni da rete sono veramente poche. Prima della sostituzione non riesce a ribattere in porta una respinta d’istinto del portiere avversario. (Dal 71’ Sueva s.v.)

VENEZIA

Lezzerini 6,5 – Chiamato in causa poche volte, ma riesce a rispondere con efficacia.

Mazzocchi 6 – Si danna parecchio, cercando anche di impostare l’azione di attacco.

Svoboda 6 – Solida prestazione la sua, gli attaccanti del Cosenza non lo saltano mai.

Ceccaroni 6 – Buona partita in difesa. Peccato per quell’occasione nel secondo tempo che avrebbe potuto dare i tre punti ai veneti.

Molinaro 5,5 – Partita di ordinaria amministrazione per l’ex calciatore ammirato in Serie A.

Fiordilino 5 – Contro la sua ex squadra ci mette tanta garra, ma non riesce a pungere come vorrebbe.

Vacca 6 – Orchestra bene tutte le manovre offensive dei suoi. (Dal 65’ Taugourdeau s.v.)

Capello 5 – S’impegna molto, ma sembra meno lucido che in altre occasioni. (Dal 71’ Crnigoj s.v.)

Aramu 6 – Colpisce una traversa con la complicità del portiere avversario, dà spesso l’impressione di poter tirare fuori il coniglio dal cilindro. (Dal 90’ Karlsson s.v.)

Johnsen 6 – Si muove bene e in velocità. Bello il suo spunto con tiro insidioso nel primo tempo. (Dal 65’ Di Mariano s.v.)

Forte 5,5 – Fa paura con i suoi movimenti e le sue accelerazioni, ma non riesce a sfruttare al meglio le poche palle giocabili ricevute. (Dal 71’ Bocalon 5 – Sbaglia l’unica grande occasione che gli capita.)