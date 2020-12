Le pagelle di Empoli-Reggiana 0-0 - Stulac ci prova, difesa emiliana attenta

Risultato finale: Empoli-Reggiana 0-0

Empoli

Brignoli 6 - Attento alle sollecitazioni avversarie, nulla da segnalare.

Fiamozzi 6 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso, ma nessun errore marchiano

Nikolaou 6,5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Positiv prova anche nella ripresa.

Romagnoli 5 - Non riesce a recuperare su Kargbo e si fa ammonire.

Parisi 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Stulac 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Ricci 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara.

Haas 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 70' Pizzi 5.5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario)

Moreo 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dall'86' La Mantia s.v. - )

Olivieri 5.5 Si integra bene con Mancuso, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 58' Casale 6 - In campo per riequilibrare la difesa sbaglia pochissimo)

Mancuso 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova. (Dall'86' Bajrami s.v. - )

Reggiana

Cerofolini 6.5 - Tiene la porta murata, attento fino alla fine.

Gyamfi 6,5 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Ajeti 6.5 - Duello rusticano con Mancuso e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Costa 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Libutti 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa. (Dall'80' Kirwan s.v. - )

Varone 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Muratore 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza.(Dal 70' Pezzella s.v. )

Zampano 6 - Diligente e attento, sbaglia poco in fase di non possesso.

Radrezza 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto dell'attacco si intende bene e crea azioni pericolose.

Kargbo 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte. (Dall'87' Voltan s.v. )

Mazzocchi 6.5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni.