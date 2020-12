Le pagelle di Entella-Pordenone- Diaw gol vittoria, non punge l'attacco ligure

Virtus Entella-Pordenone 0-1

Marcatori: 6’ rig. Diaw

VIRTUS ENTELLA

Russo 7– Para tutto quello che si poteva parare, impedendo più di una volta al Pordenone di raddoppiare.

Cleur 6,5– Prestazione generosa sia in difesa che in attacco, sostituito ma solamente per crampi. (Dal 72’ Koutsoupias sv).

Pellizzer 5,5– Soffre un po’ la velocità degli attaccanti del Pordenone e regge solamente un tempo. (Dal 47’ Poli 6- Una gara di personalità).

Chiosa 6– Pericoloso quando può spingersi in avanti sui calci piazzati, due volte va molto vicino al pari di testa.

Costa 6,5– Spinge talmente tanto che crea un solco sulla fascia sinistra. Buono il suo rendimento durante la gara. (Dal 79’ Pavic sv).

Settembrini 5– La mezzala dei liguri soffre molto in fase di non possesso e non riesce a creare gioco nelle poche occasioni in cui ha la sfera.

Paolucci 5– Il centrocampo dell’Entella è il reparto più in difficoltà e la sua prestazione è lo specchio di quanto appena detto sopra. Con un suo fallo regala il rigore ai neroverdi.

Crimi 5– In difficoltà come i suoi compagni di reparto, non riesce ad incidere sulla sua fascia di competenza.

Schenetti 5– Non riesce a trovare la giusta posizione tra le linee, dove potrebbe far male al Pordenone.

Petrovic 5– Schierato dall’inizio quasi a sorpresa, non riesce a dare noia alla difesa del Pordenone. (Dal 64’ De Luca 6- Ci mette tanto impegno e buona volontà, prova a sgusciare via ogni tanto).

Brunori 5– Se l’Entella segna così poco non è ovviamente tutta colpa sua, però è in difficoltà e si vede che in questo periodo non ha molto feeling con il gol. (Dal 66’ Mancosu 6- Volenteroso, cerca di mettere esperienza ad un reparto offensivo poco prolifico. Non riesce a segnare).

PORDENONE

Perisan 6– Gli attaccanti dell’Entella gli fanno il solletico e il portierone è bravo nelle uscite e nelle prese.

Berra 6,5– Fa molto bene entrambe le fasi di gioco interpretando alla grande il ruolo di terzino. (Dal 62’ Magnino 6- Buono il suo impatto, tanta corsa al servizio della squadra).

Camporese 7– Muro invalicabile in mezzo alla difesa: utilizza tutta la sua esperienza per annullare gli avanti liguri.

Bassoli 6,5– Con Camporese crea un tandem esperto, buona partita la sua anche se non è molto impegnato. (Dall’89’ Barison sv)

Falasco 6– Il pendolino mancino del Pordenone è autore di una prestazione di livello, dalle sue parti non nascono grandi pericoli creati dai padroni di casa.

Zammarini 6 – Molto bravo in fase di interdizione, centellina le sue avanzate offensive prestando più attenzione alla fase di copertura e raddoppio.

Calò 6,5–Fulcro della mediana del Pordenone è bravo ad orchestrare la manovra di contropiede dei ramarri. (Dal 73’ Misuraca sv).

Scavone 7– E’ l’uomo ovunque del Pordenone: ogni azione pericolosa porta la sua firma. Un paio di buoni tiri, è lui a procurarsi il penalty che vale la gara.

Ciurria 7– Mette zizzania sulla trequarti offensiva facendo molto male ai liguri con la sua velocità: colpisce un legno al 61’. (Dall’88’ Butic sv).

Diaw 7– Glaciale nel trasformare il rigore, sesto centro stagionale per lui. Bravissimo a fare reparto praticamente da solo.

Musiolik 6– Bravo a mettere in difficoltà la retroguardia ligure, litiga qualche volta con la regola del fuorigioco. (Dal 61’ Pasa 6,5- Tanta sostanza e abnegazione).