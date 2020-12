Le pagelle di Lecce-Venezia 2-2, Forte e Coda i migliori, male Zuta e Johnsen

Risultato finale: Lecce-Venezia 2-2 (Mancosu, Forte, Forte, Coda)

LECCE

Gabriel 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Adjapong 5,5 - Poteva far meglio sulal fascia. Fuori fase in occasione del primo gol di Forte, nella ripresa spinge solo a tratti.

Lucioni 5,5 - Non è esente da colpe sui gol subiti, incita i compagni alla riscossa, ma non sempre ci riesce.

Meccariello 5.5 - In difficoltà con Forte e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce commettere errori.

Zuta 5 - Chiamato a sostituire Calderoni, non riesce ad incidere. In sofferenza in più di una circostanza, male sul secondo gol del Venezia.

Tachtsidis 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dall'86' Majer s.v. - )

Henderson 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. Ci prova, ma non è giornata (dal 65' Falco 7 - Il suo ingresso cambia la gara, bella la giocata per il pari di Coda.)

Paganini 5 - Insufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dall'81' Listowski s.v. - )

Mancosu 6,5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross sulla trequarti, cala alla distanza, ma mette a referto un bel gol.

Coda 7 - Un gol e un assist, sempre nel vivo del gioco. Centravanti fondamentale per Corini.

Stepinski 5 - Ancora lontano dalla miglior condizione, fatica, tocca pochi palloni. (dall'81' Pettinari s.v. - )

VENEZIA

Lezzerini 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Mazzocchi 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente, ottimo il cross per il gol di Forte.

Modolo 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione. (dal 60' Cremonesi 6 - )

Ceccaroni 6 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, ma alla fine la prova è sufficiente.

Felicioli 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Fiordilino 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, recupera palloni e appena può si inserisce. (dal 68' Crnigoj 6 - )

Taugoudeau 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Maleh 6,5 - Si fa sentire in mezzo al campo, più di un'azione interessante.

Aramu 6 - Diligente sulla trequarti, appena può si lancia e mette cross interessanti. Gara di sacrificio. (dall'85' Bocalon s.v. - )

Forte 8 - Bella gara, ormai si sta davvero mettendo in mostra a grandi livelli. Già otto gol in questo inizio di stagione. (dall'85' Molinaro s.v. - )

Di Mariano 7 - Un assist, tanta corsa e movimento, non particolarmente contento quando deve andar via. (dal 68' Johnsen 4,5 - Avrebbe i mezzi tecnici per colpire, ma è autore di uno spezzone di gara negativo, coronato dall'espulsione nel finale.)