Le pagelle di Pescara-Cittadella 3-1, Ceter si sblocca, Cissé non basta

vedi letture

Risultato finale: Pescara-Cittadella 3-1

PESCARA

Fiorillo 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Balzano 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Jaroszynski 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione. (dall'84' Nzita s.v. )

Scognamiglio 6 - Prova di sostanza in mezzo alla difesa, si integra bene con i compagni di reparto.

Bellanova 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Fernandes 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, recupera diversi palloni, non sempre lucidissimo, ma non commette errori vistosi. (dal 74' Crecco s.v. )

Busellato 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Vokic 6,5 - Prova più che sufficiente sulla trequarti, bellissimo il mancino del terzo gol dei padroni di casa. (dal 59' Galano 6 - Entra bene e sfiora pure il gol.)

Masciangelo 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Maistro 6 - Gara normale per il talentuoso trequartista festeggia comunque con la vittoria la convocazione con l'Under 21 (dal 74' Valdifiori s.v. )

Ceter 7 - Si sblocca con una bella doppietta, da segnalare soprattutto la prima rete. Oddo si augura siano i primi gol di una lunga serie. (dall'83' Asencio s.v. )

CITTADELLA

Maniero 5,5- Pomeriggio sottotono, tre gol e una generale sensazione di poca sicurezza.

Ghiringhelli 6 - Tra i pochi che si salva, prova dignitosa, disinnesca Maistro che fa pochino.

Frare 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione. Via dopo un tempo (dal 46' Perticone 5,5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Adorni 5.5 - In difficoltà con Ceter e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Donnarumma 6 - Suo l'assist per il gol di Cissé, poi altre cose positive. (dall'80' Benedetti s.v.- )

Branca 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Proia 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dall'80' Gargiulo s.v. )

Iori 5 - Pesa tantissimo il rigore sbagliato che avrebbe cambiato la gara del Cittadella, si rifarà. (dal 71' Vita s.v. )

D'Urso 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, cala alla distanza. (dal 71' Rosafio s.v. )

Cissé 6 - Trova il gol che riaccende le speranze, ma non basta. Buona l'intesa con Ogunseye.

Ogunseye 6 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi, anche nella ripresa si dà da fare, senza grande fortuna.