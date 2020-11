Le pagelle di Pisa-Cittadella 1-4 - Gargiulo e Ogunseye su tutti. Perilli senza colpe

PISA

Perilli 6 - Vero è che i gol sono quattro, ma salva almeno in altrettante occasioni.

Birindelli 5,5 - Fatica dietro a tener testa al tridente del Cittadella. Spinge poco sulla fascia. (dal 61' Pisano 6 - Sufficiente nello spezzone di gara)

Caracciolo 5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Belotti e compagni soprattutto in accelerazione.

Benedetti 4 - Sfortunato in occasione dell'espulsione, ma il suo rosso cambia tutta la gara.

Lisi 5,5 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Gucher 5,5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta.

Mazzitelli 5.5 - A centrocampo dà l suo contributo, ma sono più ombre che luci.

Siega 5,5 - Inizio promettente, poi deve uscire per scelta tecnica. (dal 74' Meroni 5,5 - Deve lasciare il campo per un problema fisico.) (dal 62' Marin 6 - Ci prova, ma la gara è ormai compromessa.)

Vido 5.5 - Pochi varchi per colpire, via dopo un tempo. (dal 46' De Vitis 5,5 - Non cambia le sorti del match)

Masucci 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio. (dal 71' Palombi s.v. - )

CITTADELLA

Marconi 6 - Bella, ma inutile la rovesciata che porta al gol dell'1-4.

Maniero 6 - Poco può sul gol di Marconi, per il resto fa buona guardia.

Ghiringhelli 6.5 - Ormai è una certezza del Cittadella. Le prende e le dà, spinge per tutta la gara.

Perticone 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Adorni. Usa il fisico e l'esperienza, non si passa con lui. (dall'85 Singo s.v.- )

Adorni 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più colonna difensiva.

Benedetti 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore fino alla fine.

Proia 6.5 - Dà tutto fino alla fine. Bene quantità e qualità in mezzo al campo. (dall'81' Iori 6,5 - Entra e segna, meglio di così?)

Pavan 6.5 - Sempre più imprescindibile per Venturato. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo e pure il gol.

Gargiulo 7 - Altra gara di gran livello. Sempre più padrone del suo ruolo. Match impreziosito da una bella rete. (dal 71' Awua 6 - Entra subito in palla, forse pure troppo: giallo evitabile visto andamento della gara.)

Vita 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce stremato dopo aver dato tutto. (dal 62' D'Urso 6 - Spezzone di gara positivo dopo la negativizzazione dal Covid-19. )

Ogunseye 7 - Segna su rigore, metto lo zampino in altre occasioni. Prova più che convincente. (dal 71' Cissé 6 - )

Tsadjout 6,5 - Vero che non segna, ma ci prova in tutti i modi senza riuscirci. (dall'81' Rosafio s.v. - )