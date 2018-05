Le pagello dello Spezia - Lopez è un martello. Gilardino, chiusura amara

© foto di Federico Gaetano

Di Gennaro 5,5 - Poche responsabilità sul tiro centrale ma violento di Ceravolo, qualcuna in più sul raddoppio di Ciciretti propiziato proprio da una sua corta respinta.

De Col 5,5 - Comincia in maniera positiva e propositiva, ma poi si spegne col passare dei minuti. Tiene bene su Di Gaudio.

Giani 5 - Non sempre impeccabile in fase difensiva, nemmeno in occasione del 2-0 gialloblu. In compenso è lui a procurarsi il rigore nel primo tempo.



Terzi 5,5 - Gara senza infamia e senza lode per il centrale, che fa valere la propria esperienza.

Lopez 6,5 - Non sempre perfetto su Ciciretti, ma è da premiare la sua grande generosità in fase offensiva. Nel finale va anche vicino al gol, ma Frattali glielo nega con un super intervento.

Maggiore 6 - Uno degli ultimi a mollare, nella ripresa va anche vicino al gol con un tiro al volo. Dal 58' Forte 5 - Entra per dare maggiore linfa alla fase offensiva, ma si fa vedere soltanto con un non indimenticabile colpo di testa nella ripresa.

Bolzoni 5,5 - Regia scolastica per il giocatore reinventato playmaker da Gallo, che non riesce a ravvivare la manovra ligure.

Pessina 5 - Da una sua palla persa malamente in mezzo al campo nasce il gol del 2-0 dei ducali.

De Francesco 5 - Partita con più ombre che luci per il trequartista di casa, che non riesce ad innescare a dovere le due punte. Dal 67' Augello s.v.

Marilungo 5,5 - Pur peccando di continuità nell'arco del match, è uno dei più positivi tra le fila della squadra di casa.

Gilardino 4,5 - Lo Spezia potrebbe pareggiare immediatamente i conti e rimettersi in carreggiata, ma il grande ex dell'incontro spreca la chance dal dischetto in maniera clamorosa. Sul finire del primo tempo è costretto ad uscire per infortunio. Dal 43' Granoche 5 - Poche fiammate per il Diablo, che non si rende praticamente mai pericoloso.