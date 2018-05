Le panchine del futuro - Avellino, Foscarini bis. Si decide giovedì

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Dopo la salvezza conquistata al fotofinish per l'Avellino è arrivato il momento di progettare la prossima stagione. Un'annata, quella 2018/2019 che però dovrebbe avere come base di partenza lo stesso tecnico che ha guidato gli irpini in queste ultime settimane: Claudio Foscarini. Per avere la matematica certezza della permanenza dell'ex tecnico del Cittadella, però, occorrerà attendere la giornata di giovedì quando è stato fissato l'incontro decisivo fra la dirigenza e lo stesso Foscarini. Le sensazioni, da ambo le parti, inducono all'ottimismo ma per la certezza occorrerà aspettare giovedì.