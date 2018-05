Le panchine del futuro - Benevento, Bucchi la scelta per ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa fra gli applausi generali del pubblico di Serie A la prima avventura nella massima serie del Benevento, per la formazione del presidente Vigorito occorre ripartire. Iniziando dal nuovo tecnico. Inizialmente la dirigenza sannita aveva puntato tutto sulla conferma di Roberto De Zerbi poi, però, questa opportunità è andata a decadere ed ecco che è iniziato il consueto valzer dei tecnici. Alla fine dovrebbe spuntarla (il condizionale è d'obbligo fino alle ufficialità di rito) Cristian Bucchi, ex allenatore di Sassuolo e Perugia. Dopo l'ottima stagione in Umbria l'ex attaccante la scorsa estate ha tentato il salto di categoria, incappando però nella complicata gestione del post Di Francesco al Sassuolo. La Campania e Benevento saranno, o potrebbero essere, dunque il palcoscenico giusto per il riscatto. Sia del tecnico che del club giallorosso.