Le panchine del futuro - Carpi, Bonacini punta sulla scommezza Chezzi

Doveva essere una stagione di transizione quella che si è da poco conclusa per il Carpi e così è stata. Dopo l'addio di Castori e il profondo rinnovamento della rosa il club emiliano ha dato vita ad un nuovo ciclo. Con Antonio Calabro in panchina è arrivata una salvezza tranquilla ma non la qualificazione ai playoff. Un risultato questo che il patron dei biancorossi Stefano Bonacini meno di una settimana fa ha definito "sufficiente tendente al buono". Un po' di rammarico, dunque, c'è e così per la panchina è in arrivo un nuovo titolare. La scelta è ricaduta su Marcello Chezzi in uscita dal Savona in Serie D, campionato dal quale proviene anche il nuovo ds Stefano Stefanelli. Un azzardo? Può essere ma a volte il coraggio paga. Soprattutto nel calcio.