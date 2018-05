Le panchine del futuro - Foggia, tutto attorno a Stroppa. E al deferimento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un grande girone di ritorno con i play off solo sfiorati in casa Foggia l'obiettivo è trattenere il tecnico Giovanni Stroppa protagonista delle ultime due stagioni, ma non sarà facile. L'allenatore infatti piace molto al Crotone, con cui avrebbe già avuto un contatto, e non si è ancora sbilanciato sul proprio futuro dicendo di voler aspettare di parlare con la società per avere un punto di vista più ampio sui progetti futuri. A pesare, molto, è anche la delicata situazione societaria derivata dal deferimento di ben 37 tesserati a vario titolo (dirigenti, giocatori, allenatori che si sono avvicendati negli ultimi anni) e che potrebbe sfociare, non si sa ancora quando, in una pesantissima penalizzazione nella prossima stagione. Un'eventualità che potrebbe complicare i piani del club sia in caso di permanenza di Stroppa sia in caso di un suo addio perché non sarebbe semplice trovare un allenatore disposto a mettersi in gioco per dover recuperare uno svantaggio in partenza che potrebbe essere anche in doppia cifra.