Le panchine del futuro - Hellas: tutto su Grosso. Ma dipende dal nuovo ds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona è pronto a ripartire dopo aver digerito l'amara, ennesima, retrocessione. Le prime due caselle da andare a coprire sono quelle del direttore sportivo e dell'allenatore, legate molto strettamente fra loro. Al momento infatti il nome caldo per la panchina è quello di Fabio Grosso, impegnato nei play off con il Bari, che sarebbe fortemente sponsorizzato da Tony D'Amico, suo ex compagno al Chieti e ds ad interim dei gialloblù. Se D'Amico sarà confermato si andrà su Grosso con forza, con le piste Davide Nicola, che però vuole la Serie A, e Cristian Brocchi come piste più fredde. Se invece cambierà il direttore sportivo allora si faranno altre valutazioni: Stefano Marchetti potrebbe infatti portare con sé da Citadella Roberto Venturato, Fabio Lupo invece potrebbe puntare su Bruno Tedino con cui ha lavorato a Palermo, mentre con l'eventuale approdo di Rino Foschi potrebbero spuntare altri nomi, magari legati al Cesena degli ultimi anni. Una situazione tutta in divenire che non avrà, salvo sorprese, una soluzione a breve giro di posta.