Le panchine del futuro - Livorno: dopo le turbolenze si riparte da Sottil

La storia fra Livorno e Andrea Sottil in questa stagione è stata alquanto turbolenta sopratutto nelle fasi finali. Il tecnico infatti a inizio marzo si era prima dimesso, parlando di un blackout mentale, per poi tornare nuovamente al timone della squadra (che si stava giocando la promozione diretta) prima di essere esonerato e sostituito da Luciano Foschi in seguito a una batosta rimediata a Piacenza. Un interregno durato pochissimo tanto che a inizio aprile il Livorno aveva richiamato Sottil alla guida della squadra con il lieto fino chiamato promozione in Serie B. Nei giorni successivi alla conquista del traguardo prefissato le parti si sono prese qualche giorno per riflettere decidendo poi di continuare assieme anche in Serie B, mettendosi alle spalle in maniera definitiva il passato.