Le panchine del futuro - Spezia: Gallo in bilico. Futuro tutto da decifrare

© foto di Federico Gaetano

Dopo gli addii di Gianluca Andrissi e Alberto Gilardino il destino del tecnico dello Spezia Fabio Gallo appare appeso a un filo. La sua permanenza in Liguria appare molto difficile venendo a mancare due dei suoi principali sponsor anche se bisognerà attendere la scelta del nuovo direttore sportivo per averne la certezza. Angelozzi e Bonato rappresentano due idee per arrivare alle quali servirebbe un rilancio delle ambizioni da parte della società, Antonelli e Dolci al momento non convincono invece per la poca esperienza con la poltrona di ds che resta così avvolta nel mistero. Con Gallo in uscita si è fatto il nome di Claudio Foscarini, che però potrebbe restare all'Avellino dove ha chiuso la stagione, mentre nelle ultime ore è spuntato anche Alessandro Calori del Trapani. Ma è probabile che solo dopo aver sciolto il nodo relativo all'uomo mercato si potrà capire di più sul fronte allenatore.