Le prime dei tabloid inglesi: "Il City prende il controllo di Manchester"

© foto di Ospite

"Il City prende il controllo di Manchester". Il giorno dopo la vittoria nel derby cittadino, il Manchester City può godersi le prime pagine sportive dei quotidiani britannici. Tutte con lo stesso tema di fondo: il titolo di cui sopra è quello del The Times, ma anche gli altri suonano la stessa musica e scelgono il Kun Aguero come immagine. "Silver service" (riferimento ai capelli di Aguero) è la scelta del The Daily Telegraph, mentre The Guardian e Daily Express, rispettivamente con "Mind the gap" e "Watch your step", rimarcano la distanza in classifica.