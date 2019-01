Le probabili formazioni di Ascoli - Perugia - Sfida con vista playoff

Fischio di inizio alle ore 15.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida con vista sulla zona playoff quella che vedrà opposte, al Cino e Lillo del Duca, Ascoli e Perugia. I bianconeri, infatti, occupano l'undicesima posizione con 25 punti mentre la squadra umbra è appena sopra con un solo punto un più: uno scontro diretto tra due pretendenti che puntano ad entrare stabilmente tra le squadre candidate a recitare un ruolo da protagoniste per la conquista della Serie A. Per entrambe c'è da ritrovare la vittoria; nell'ultimo turno di campionato, infatti, l'Ascoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Cosenza mentre il Perugia è stato battuto tra le mura amiche dal Brescia. Ad arbitrare il match sarà il signor Valerio Marini della sezione di Roma che ha già diretto l'incontro due volte in passato.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Sarà una gara intensa, da giocare con grande cuore e umiltà, oltre che con la convinzione nelle nostre forze". Sono questi gli ingredienti giusti per la ricetta di mister Vivarini, desideroso di ritrovare i 3 punti sfruttando il fattore casa dove l'Ascoli non perde dal 10 novembre scorso. Il tecnico bianconero dovrà rinunciare ancora agli infortunati Ardemagni, Valeu e Coly ma potrà contare sui nuovi acquisti Chajia e Ciciretti. A difendere i pali della porta dovrebbe essere Lanni, in vantaggio su Bacci, mentre in difesa sicuri del posto sono Laverone, Brosco e Valentini con l'unica incognita sulla sinistra dove D'Elia non è al massimo e potrebbe essere sostituito da Cavion. A centrocampo spazio a Troiano in regia e la coppia Frattesi - Addae a muoversi ai suoi fianchi. Sulla trequarti si muoverà Ninkovic alle spalle delle due punte Beretta e Rosseti, insidiato dal nuovo arrivato Ciciretti.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Ritrovare la vittoria è l'imperativo per il Grifone che arriva da due sconfitte consecutive, entrambe senza gol e con sei reti al passivo. Nesta non ha perso la speranza di riavvicinare la zona playoff e per la sfida contro l'Ascoli punterà sulla fantasia puntando sul 4-3-1-2 con Gabriel a difendere i pali e la difesa composta da Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, favorito su El Yamiq, e l'ex del match Felicioli. In regia agirà Bianco insieme a Kingsley e Dragomir mentre sulla trequarti, a garantire fantasia, ci sarà Verre. Davanti, a cercare di scardinare la difesa bianconera, spazio a Sadiq e al nordcoreano Han che dovrebbe vincere il ballottaggio con Vido, pronto a subentrare a gara in corso.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Rosseti, Beretta. A disp: Bacci, Scevola, Quaranta, Padella, D'Elia, Casarini, Baldini, Ngombo, Ganz, Chajia, Ciciretti. Allenatore: Vivarini

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Felicioli; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Han, Sadiq. A disp: Leali, Perilli, Ngawa, El Yamiq, Sgarbi, Falasco, Falzerano, Kouan, Bordin, Carraro, Moscati, Vido. Allenatore: Nesta.