Le probabili formazioni di Ascoli-Pro Vercelli - Bianconeri senza Favilli

Fischio d'inizio alle 20:30.

Si sfideranno questa sera al Del Duca Ascoli e Pro Vercelli, entrambe alla ricerca dei primi punti della stagione. I bianconeri sono infatti stati sconfitti all'esordio dal Cittadella, così come i biancocrociati, caduti sotto i colpi dei Canarini Dionisi e Paganini. Il fischietto designato per questa gara è il sardo Antonio Giua, alla sua prima esperienza nella serie cadetta.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Il duo Fiorin-Maresca dovrà fare i conti con l'assenza di Favilli, impegnato con l'under 21 italiana. Non ci sarà nemmeno lo sfortunato Santini, costretto ai box da una distorsione alla caviglia. Il 4-2-3-1 sembra la soluzione più logica, con Rosseti a ricoprire il ruolo di prima punta, supportato da Varela e Baldini sugli esterni e D'Urso sulla trequarti.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Mediana corposa per i piemontesi: sugli esterni ci dovrebbero essere Berra e Mammarella, con Vives in cabina di regia, coadiuvato da Germano e Altobelli. Konaté, Jidayi e Legati sono i favoriti per la retroguardia a tre, in attacco spazio a Raicevic e Morra.

Ecco le probabili formazioni:

ASCOLI (4-2-3-1): Lanni; Mogos, De Santis, Gigliotti, Florio; Buzzegoli, Addae; Varela, D'Urso, Baldini; Rosseti. Allenatore: Fulvio Fiorin.

PRO VERCELLI (3-5-2): Nobile; Konaté, Jidayi, Legati; Berra, Germano, Vives, Altobelli, Mammarella; Raicevic, Morra. Allenatore: Gianluca Grassadonia.