Si respira aria di serie A nel match che vedrà opposte Benevento ed Empoli. I padroni di casa sono in testa al campionato cadetto con una partita ancora da giocare. L'Empoli dista solo 4 lunghezze e con il bottino pieno rientrerebbe in piena corsa per la promozione diretta nella massima serie. Una partita che promette grande spettacolo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Inzaghi opta per un 4-4-2. Ancora qualche dubbio da scegliere per il tecnico ex Milan, Venezia e Bologna. In difesa ballottaggio Maggio ed Antei, in avanti ballottaggio Sau e Armenteros. Sarà assente Volta. Titolare dal 1' l'ex empolese Tello.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Bucchi schiererà i suoi con il collaudato 4-3-1-2. Ritorna a disposizione Bandinelli dopo la squalifica e dovrebbe partire dal 1'. Occasione da titolare anche per Balkovec mentre a destra si giocano una maglia Veseli e Gazzola, con il secondo favorito. Indisponibili Moreo e La Gumina. In avanti Piscopo e Mancuso.