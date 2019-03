Le probabili formazioni di Benevento-Spezia - Due squadre in cerca di riscatto

Cristian Bucchi

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Due sconfitte consecutive non si vedevano da tempo in casa Benevento, dove è tanta la voglia di rivalsa dopo i ko contro Livorno e Cremonese. I sanniti cercheranno immediato riscatto oggi pomeriggio contro lo Spezia, anch'esso reduce da due sconfitte contro Pescara e Padova, in quello che appare a tutti gli effetti come uno scontro diretto in chiave play-off. Gli uomini di Bucchi, ottavi a quota 43, sperano di fare un balzo avanti in classifica, mentre i liguri, fermi a 37 punti, puntano ad un successo gli gli permetterebbe di riportarsi tra le prime otto. Dirigerà l'incontro il signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Mister Bucchi può contare sul gruppo quasi al completo, eccetto gli acciaccati Costa e Tuia, oltre a Puggioni. Sarà ancora 3-5-2, dunque, con alcune novità rispetto alla gara con la Cremonese. In difesa, davanti a Montipò, rientra Volta al centro, con Antei e Caldirola ai lati, mentre in mediana ci saranno Crisetig, Buonaiuto e Bandinelli, con Letizia e Improta sulle corsie laterali. In avanti il tandem Coda-Insigne.



COME ARRIVA LO SPEZIA - I liguri possono contare sull'importante rientro di Alessio Da Cruz dalla squalifica, ma devono fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Acampora, Bidaoui, Capradossi, Crimi, Erlic, Gyasi e Mastinu. Consueto 4-3-3 per gli uomini di Marino, con De Col, Terzi, Criviello e Augello in difesa davanti a Lamanna. A centrocampo ci saranno Bartolomei, Ricci e Mora, mentre Da Cruz andrà a completare il reparto offensivo accanto a Okereke e Pierini.

Probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Montipò, Volta, Antei, Caldirola, Letizia, Buonaiuto, Improta, Improta, Coda, Insigne. A disp.: Gori, Zagari; Gyamfi, Di Chiara, Maggio; Del Pinto, Tello, Viola, Vokic, Goddard; F. Ricci, Armenteros, Asencio. All.: Cristian Bucchi.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna, De Col, Terzi, Criviello, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Da Cruz, Okereke, Pierini. A disp.: Manfredi, Barone, Brero, Ligi, Vignali, De Francesco, Maggiore, Galabinov. All.: Pasquale Marino.