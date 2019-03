Le probabili formazioni di Brescia-Foggia - Capolista a caccia di punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La capolista Brescia ospita al Rigamonti il Foggia in una gara valevole per la 30/a giornata di Serie B. Da una parte c’è la formazione lombarda che nella scorsa giornata ha effettuato il turno di riposo ed in classifica occupa sempre la prima posizione con 50 punti, uno di vantaggio sulla coppia formata da Lecce e Palermo. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione pugliese che è reduce dal pareggio casalingo contro il Cittadella ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 27 punti. All’andata è stato 2-2. Tre i precedenti tra le due squadre che, sul campo dei lombardi, si sono sfidate soltanto una volta nel settembre 2017 (partita finita sul risultato di 2-2). Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Minelli della sezione di Varese.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il Brescia è attualmente la capolista del campionato cadetto. Ben due settimane di riposo per i lombardi, momento utile per ricaricare le batterie in vista del gran finale. Sino ad ora il Brescia allo stadio Rigamonti ha conquistato 30 punti in 13 partite, reduce però dall’unica sconfitta subita in casa per 1-0 contro il Cittadella. La formazione dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Alfonso in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Martella sulle corsie laterali mentre nel mezzo Cistana e Romagnoli. A centrocampo Viviani (classe 2000) in cabina di regia con Bisoli e Ndoj mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Donnarumma e Torregrossa.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Il Foggia, nell’ultimo turno, ha pareggiato allo Zaccheria per 1-1 contro il Cittadella, tornando a fare punti dopo la sconfitta col Lecce e l’esonero di Pasquale Padalino. Al suo posto richiamato in panchina Gianluca Grassadonia che avrà il compito di portare alla salvezza i rossoneri. Con 27 punti sono tre le lunghezze da recuperare sul Livorno. In trasferta, però, il Foggia ha conquistato solo 11 punti in 14 partite, vincendo solo due volte. La squadra pugliese dovrebbe rispondere col 3-4-1-2 con Leali in porta, difesa a tre con Loiacono, Billong e Ranieri. Centrocampo con Zambelli e Kragl esterni, Gerbo, Deli e Greco in mezzo. Coppia d'attacco formata da Mazzeo e Iemmello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Viviani, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Rodriguez, Gastaldello, Semprini, Dessena, Mateju, Dall’Oglio, Tremolada. Allenatore: Corini

FOGGIA (3-5-2) Leali; Loiacono, Billong, Ranieri; Zambelli, Gerbo, Greco, Deli Kragl; Mazzeo, Iemmello. A disposizione: Noppert, Ngawa, Boldor, Agnelli, Marcucci, Cicerelli, Chiaretti, Galano, Matarese. Allenatore: Grassadonia.

ARBITRO: Minelli della sezione di Varese