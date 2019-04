Le probabili formazioni di Brescia-Salernitana - Missione Serie A per le rondinelle

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Eugenio Corini

Pasquetta in campo al Rigamonti per Brescia e Salernitana, che questo pomeriggio si contenderanno tre punti pesanti. Le rondinelle, reduci dal successo di Livorno, vogliono proseguire la propria marcia verso la Serie A e cercare di approfittare degli altri scontri diretti per allungare sulle inseguitrici. I granata, invece, vengono dal rigenerante successo casalingo contro il Cittadella e con una vittoria contro i lombardi archivierebbero quasi del tutto il discorso salvezza. Ad arbitrare la gara ci penserà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Mister Corini deve fare a meno di sei uomini, Felipe Curcio, Edoardo Lancini, Alessandro Semprini, Alessandro Martinelli, Mattia Viviani e Matteo Cortesi non convocati. Le rondinelle dovrebbero riproporre in blocco l'undici vittorioso la scorsa settimana sul Livorno, un 4-3-1-2 così composto: davanti ad Alfonso ci saranno, da destra a sinistra, Sabelli, Cistana, Romagnoli e Martella; in mediana Bisoli e Ndoj ai lati di Tonali; in avanti Spalek agirà alle spalle del tandem Torregrossa-Donnarumma.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Quattro gli indisponibili per i granata, che devono far fronte alle assenze per infortunio di Bernardini, Perticone e Di Gennaro e quella di Minala per squalifica. Mister Gregucci dovrebbe ritornare al 3-5-2, con capitan Schiavi che ritrova una maglia da titolare al centro della difesa, con Pucino e uno tra Migliorini e Mantovani sugli esterni. A centrocampo ci saranno Casasola e Lopez sulle corsie laterali, mentre in mediana Di Tacchio sarà affiancato da Akpa Akpro e Mazzarani. In avanti Rosina dovrebbe fare da spalla a Djuric.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Mateju, Dall’Oglio, Dessena, Rodriguez, Morosini, Tremolada. All.: Eugenio Corini.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Schiavi, Migliorini; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Mazzarani, Lopez; Rosina, Djuric. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Gigliotti, Mantovani, D. Anderson, Odjer, Memolla, A. Anderson, Calaiò, Orlando, Jallow, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.