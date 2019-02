Le probabili formazioni di Carpi - Verona - Tanti dubbi per Grosso

Fischio di inizio alle ore 15. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita da non sbagliare per non dire addio, con largo anticipo, agli obiettivi di inizio stagione: questo è Carpi-Verona, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani, in piena zona “rossa”, devono ritrovare una vittoria che manca ormai dal 22 dicembre quando, non senza patemi, riuscirono a sconfiggere la Cremonese fuori casa grazie a una rete nei minuti finali; da quel momento sono arrivati un pareggio e tre sconfitte a complicare la situazione facendo precipitare l'undici di Castori al terzultimo posto in compagnia del Crotone. Discorso simile per il Verona di Fabio Grosso che, con un ruolino non certo esaltante con appena due punti nelle ultime 3 partite giocate, cerca ancora la prima vittoria del 2019 per non compromettere le speranze di promozione diretta, distante al momento 5 lunghezze. Il fischio d'inizio del match è fissato per le 15, ad arbitrare sarà il signor Riccardo Ros di Pordenone.

QUI CARPI - “Non voglio sentire ragioni, dobbiamo avere un atteggiamento determinato e forte, aggredire e tornare a fare punti in casa” ha tuonato Castori in conferenza stampa. Con Crociata ancora fuori, il tecnico degli emiliani schiererà i suoi con il suo 3-5-2 con Colombi tra i pali e Sabbione, Kresic e Poli a formare la linea difensiva. In mediana, poi, dovrebbe trovare posto Coulibaly, Vitale e Jelenic metre Pachonik e Rolando occuperanno le corsie esterne. In avanti, invece, Masura e Arrighini, con Cissè pronto a subentrare a gara in corso.

QUI VERONA – Tanti dubbi, invece, per Fabio Grosso che deve fare i conti con le assenze di Tozzo, Kumbulla, Crescenzi e Ragusa. Il tecnico degli scaligeri, che ancora deve trovare la vittoria in un 2019 avaro di soddisfazioni, almeno per il momento, punterà ancora sul 4-3-3 con Silvestri a difendere i pali, la difesa composta da Faraoni sulla destra e il ballottaggio Vitale e Balkovec sulla corsia opposta. Dubbi anche al centro dove Bianchetti insidia Marrone mentre Dawidowicz sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo quasi certa la presenza di Colombatto e Zaccagni mentre la terza maglia se la contendono Henderson, Gustafson e Danzi. In attacco Pazzini, capocannoniere della squadra con 8 reti, è in vantaggio per il ruolo di centravanti con Di Carmine destinato alla panchina mentre Matos e Di Gaudio dovrebbero agire sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (3-5-2): Colombi; Sabbione, Kresic, Poli; Pachonik, Jelenic, Vitale, Coulibaly, Rolando; Arrighini, Marsura. A disp: Piscitelli, Suagher, Marcjanik, Pezzi, Cisse, Pasciuti, Piscitella, Concas, Di Noia, Mustacchio, Rizzo, Vano. Allenatore: Castori.

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Henderson, Colombatto, Zaccagni; Matos, Pazzini, Di Gaudio. A disp: Ferrari, Berardi, Marrone, Balkovec, Munari, Empereur, Gustafson, Laribi, Danzi, Di Carmine, Lee, Tupta. Allenatore: Grosso. “