Le probabili formazioni di Chievo-Crotone - Squali che vogliono alllungare

Crotone che non si vuole fermare. Gli squali guidano la classifica di B insieme al Benevento, ma dovranno affrontare al Bentegodi un ostico Chievo, che con una vittoria si porterebbe a una sola lunghezza in classifica.Un match tra due delle candidate ad almeno i play off di Serie A se non addirittura per la promozione diretta. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Buone notizie per mister Marcolini che ritrova tra i convocati Giaccherini e il colombiano Ceter. 4-3-1-2 che dovrebbe essere confermato con Samper tra i pali, Cesar e Vaisanen centrali con Dickmann e Cotali sulle corsie. Obi in regia con Garritano ed Esposito. Pucciarelli dietro Rodriguez e Meggiorini.

COME ARRIVA IL CROTONE - Tante assenze per mister Stroppa. Squalificato Gigliotti, indisponibili Curado, Marrone, Maxi Lopez, Nalini e Ruggiero. 3-5-2 per gli squali con Cordaz in porta, Golemic, Spolli e Cuomo in difesa. Molina e Mazzotta sulle corsie, con Barberis in regia affiancato da Benali e Zanellato. In avanti dovrebbe essere confermata la coppia Simy-Messias.