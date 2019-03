Le probabili formazioni di Cittadella-Padova - Derby testacoda all'Euganeo

© foto di Alberto Forestieri

Forse una sfida mai così importante. Il Cittadella ospita al Tombolato, per la 30/a giornata di Serie B, il Padova nel derby patavino. I biancoscudati devono vincere per la salvezza, i granata, padroni di casa, per continuare ad inseguire i play off. Il Padova, dopo l'esonero di Bisoli e l'approdo di Centurioni, sono alla disperata ricerca di punti per mantenere vivo il sogno di permanenza nella massima serie. Il Cittadella di Venturato vuole punti per tenersi stabilmente nelle zone alte della classifica. Ben 14 i precedenti tra le due compagini fino ad ora nella quale, dei 7 disputati in casa del Cittadella, si sono registrati 2 pareggi, 4 vittorie per i granata e una vittoria in favore dei biancoscudati. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I padroni di casa sono reduci da una sconfitta, tre vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato e, con 40 punti in classifica, il Cittadella è attualmente alla nona posizione della classifica. Se i granata vincessero la partita si porterebbero a pari punti con il Benevento al sesto posto. Per loro 33 gol fatti e 25 subiti fino ad ora nel campionato corrente. Praticamente a disposizione tutta la rosa in casa Cittadella, con Cancellotti che si riprende il suo posto sulla destra difensiva. Per il resto va in campo la formazione tipo con Moncini e Finotto di punta. Iori al centro della mediana con Settembrini e Branca ai lati.

COME ARRIVA IL PADOVA - Per il Padova, invece, due pareggi, due sconfitte ed una vittoria nelle ultime gare disputate. Padova al momento in piena zona retrocessione e, con soli 23 punti, è attualmente penultimo in classifica. Vincendo, i biancoscudati si porterebbero a -1 da Foggia e Crotone, rispettivamente in zona retrocessione e in zona playout. 26 gol fatti e 38 subiti per il Padova fino ad oggi. Debutto in panchina per il nuovo allenatore del Padova Matteo Centurioni, che per questa sfida deve rinunciare a Mbakogu in attacco. Al suo posto uno tra Capello e Baraye. Sulla trequarti spazio a Clemenza, mentre la difesa sarà a quattro. Non sono escluse, però, novità di formazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disposizione: Maniero I, Rizzo, Frare, Drudi, Parodi, Ghiringhelli, Pasa, Proia, Siega, Diaw, Panico, Scappini. Allenatore: Venturato

PADOVA (4-3-1-2) Minelli; Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Longhi; Mazzocco, Calvano, Lollo; Clemenza; Bonazzoli, Capello. A disposizione: Merelli, Zambataro, Cherubin, Capelli, Ceccaroni, Trevisan, Cappelletti, Broh, Madonna, Serena, Baraye, Cocco. Allenatore: Centurioni.

ARBITRO: Rapuano della sezione di Rimini