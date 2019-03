Le probabili formazioni di Cittadella-Pescara - Abruzzesi in emergenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una per ambire ai playoff, l'altra per sognare la promozione diretta: è una sfida dal sapore di Serie A quella che andrà in scena al Tombolato, con fischio d'inizio alle ore 15, tra Cittadella e Pescara. La squadra di Venturato, dopo febbraio sciagurato, viene da due vittorie consecutive - ottenute contro Lecce e Brescia - che l'hanno di nuovo proiettata a ridosso della zona playoff e non ha nessuna intenzione di fermarsi tenendo fede al soprannome di “ammazzagrandi”. Di contro, però, ci sarà un Pescara che, escludendo il passo falso con il Benevento, ha conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Ad arbitrare il match sarà il signor Pezzuto di Lecce.

QUI CITTADELLA - “In questo momento ogni punto pesa come un macigno e noi dobbiamo prolungare il momento positivo”. Non usa giri di parole il tecnico Roberto Venturato per presentare il match contro gli abruzzesi. Non ha ancora sciolto tutti i dubbi l'allenatore dei veneti che dovrà rinunciare agli squalificati Frare e Settembrini oltre all’infortunato Ghiringhelli. A difendere i pali ci sarà Paleari con la linea difensiva a quattro composta da Cancellotti, Drudi, Adorni e Benedetti. In mediana spazio a Battaglia, Iori e Branca mentre nel ruolo di trequartista agirà Schenetti. In attacco, invece, il tandem Moncini – Finotto, lo stesso che è stato decisivo nelle vittorie contro Lecce e Brescia.

QUI PESCARA - “Fuori casa bisogna fare punti se si vuole ambire alle zone alte della classifica e ogni match da qui in avanti deve essere una finale”. Carica i suoi il tecnico Pillon, consapevole che la posta in palio al Tombolato è già altissima. Gli abruzzesi non vogliono perdere la scia positiva e vogliono ritrovare la vittoria anche in trasferta; dovranno cercare di conquistare i 3 punti anche senza le numerose assenze tra le quali spiccano quelle di Campagnaro,Brugman, Balzano, Kanoutè e lo squalificato Marras. In porta ci sarà Fiorillo con la difesa composta da Ciofani, Gravillon, Scognamiglio e dal rientrante Del Grosso. A centrocampo spazio per Memushaj, Bruno, Crecco e Sottil, al debutto dal primo minuto. In attacco tutte le speranze sono sono sulle spalle di Monachello e Mancuso, autore di 4 degli ultimi 5 gol abbruzzesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2) - Paleari; Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disp: Maniero, Parodi, Camigliano, Zanella, Siega, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw. Allenatore: Venturato

PESCARA (4-4-2) - Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Bruno, Crecco; Sottil, Mancuso, Monachello. A disp: Kastrati, Farelli, Bettella, Perrotta, Pinto, Melegoni, Antonucci, Bellini, Capone, Del Sole