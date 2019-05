Le probabili formazioni di Cittadella-Verona - Aglietti recupera Di Gaudio

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Alfredo Aglietti

Tutto pronto al "Tombolato" per l'attesissima finale di andata dei play-out tra Cittadella e Verona, che hanno avuto la meglio in semifinale rispettivamente di Benevento e Pescara. Derby veneto che deciderà in 180 minuti chi sarà la terza promossa in massima serie insieme a Brescia e Lecce. Scaligeri che, grazie al punto di vantaggio in classifica maturato al termine della regular season, si guadagnerebbero la Serie A in caso di parità assoluta, un vantaggio non da poco. A dirigere la gara sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I granata di mister Venturato dovranno fare i conti con due assenze importanti, quelle di Branca e Panico, entrambi squalificati, ma possono contare sul rientro di Proia. Si va verso il solito 4-3-1-2, con pochissimi dubbi di formazione: davanti a Paleari sarà riconfermata la linea a quattro composta da Ghiringhelli, Adorni, Frare e Rizzo; a centrocampo ci saranno, invece, Siega e Proia ai lati di capitan Iori; sulla trequarti ritorna dal primo minuto Schenetti alle spalle di Moncini e Diaw.

COME ARRIVA IL VERONA - Recupero importante in casa Hellas dove rientra Di Gaudio, mentre Zaccagni non ce la fa. Pienamente recuperato Empereur, fermatosi nella gara col Pescara. Sempre più probabile che mister Aglietti riproponga l'undici che domenica ha espugnato l'Adriatico, con il quartetto difensivo composto da Faraoni, Dawidowicz, uno tra Empereur e Bianchetti e Vitale; a centrocampo confermato Gustafson al centro, con Henderson e Colombatto ai lati, mentre in avanti il tridente Matos-Di Carmine-Laribi.

Probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Siega, Iori, Proia; Schenetti; Moncini, Diaw. A disp.: Maniero, Benedetti, Parodi, Camigliano, Drudi, Cancellotti, Pasa, Maniero, Bussaglia, Scappini, Finotto. All. Venturato.



Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi. A disp.: Ferrari, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Danzi, Berardi, Tupta, Almici. All. Aglietti.