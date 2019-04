Le probabili formazioni di Cremonese-Foggia - Out Billong

Live, pagelle e interviste a partire dalle 15 su TMW!

I padroni di casa per giocarsi una delle ultime chance di avvicinare significativamente la zona playoff, gli ospiti per approfittare degli stop di Livorno e Venezia per saltare al di là della zona playout e raggiungere una posizione tranquilla di classifica. Scendono in campo questo pomeriggio Cremonese e Foggia al Giovanni Zini di Cremona in uno dei tre posticipi di Serie B da giocare per mandare in archivio la sedicesima giornata del giorne di ritorno. Calcio d'inizio fissato alle ore 15, affidato al signor Federico Dionisi de L’Aquila.

COME ARRIVA LA CREMONESE - E' arrivata una sconfitta per gli uomini di Massimo Rastelli nell'ultimo match disputato, contro il Cittadella, dopo il pareggio di Crotone. A centrocampo dovrebbe esserci Castagnetti in cabina di regia, con Arini e Soddimo ai lati. In avanti spazio al tandem Carretta-Montalto. Non convocati Longo e Radunovic.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Anche per i pugliesi il bottino degli ultimi due turni è di un solo punto, conquistato lunedì in casa contro il Livorno. Rossoneri costretti a fare i conti con le difficoltà riscontrate in trasferta: 3 punti nelle ultime 6 trasferte disputate, frutto di altrettanti pareggi, con 3 sconfitte a chiudere il bilancio del periodo. Non ci sarà Billong per squalifica, al suo posto agirà Martinelli, oltre agli indisponibili Ingrosso, Marcucci, Camporese e Tonucci.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo, Renzetti; Carretta, Montalto. All.: Rastelli.

FOGGIA (3-5-2): : Leali; Loiacomo, Martinelli, Ranieri; Gerbo, Busellato, Greco, Cicerelli, Kragl; Matarese, Mazzeo. All.: Grassadonia.