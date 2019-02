Le probabili formazioni di Crotone-Pescara - Adriatici a caccia di punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due squadre a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. La sfida dello Scida tra Crotone e Pescara promette gol e spettacoli. I calabresi navigano nei bassifondi della classifica, ma non perdono da quattro gare. Gli adriatici, invece, non vincono da altrettante partite e devono cambiare marcia se vogliono insidiare Palermo e Brescia, in marcia verso la promozione diretta in Serie A. I precedenti vedono una supremazia del Crotone sul Pescara. 25 incontri disputati a Crotone. 7 pareggi, 6 le vittorie biancazzurre, 11 le vittorie dei rossoblu. L'ultimo precedente si è giocato in Serie A: stagione 2016-2017, successo per il Crotone per 2-1. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL CROTONE - Un successo in trasferta contro il Foggia, poi tre pareggi, di cui l'ultimo contro l'Hellas Verona. Segnali di risveglio per il Crotone in una stagione avara, fin qui, di soddisfazioni. Squalificato Rohden, diffidato Molina, out Nalini e Tripicchio. Sarà 3-5-2 per Stroppa, ex dell'incontro con Machach e Pettinari coppia d'attacco. Firenze e Simy pronti a subentrare a gara in corso.

COME ARRIVA IL PESCARA - Dopo un inizio promettente, la marcia degli abruzzesi si è arrestata. L'ultima vittoria risale al 30 dicembre 2018, poi tre pareggi e il pesante rovescio casalingo contro il Brescia (1-5). Occorre una svolta per conquistare la prima vittoria del 2019. Nessuno squalificato in casa adriatica, due diffidati, Balzano e Memushaj, indisponibili Del Grosso ed Elizalde. Sarà 4-3-3 con Mancuso centravanti, Marras e Monachello ai lati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2) Cordaz; Vaisanen, Spolli, Golemic; Sampirisi, Barberis, Benali, Molina, Milic; Machach, Pettinari. A disposizione: Festa, Curado, Cuomo, Marchizza, Vailetti, Tripaldelli, Gomelt, Zanellato, Firenze, Simy, Kargbo, Mraz. Allenatore: Stroppa.

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Ciofani; Memushaj, Brugman, Crecco; Monachello, Mancuso, Marras. A disposizione: Kastrati; Bettella, Perrotta, Crecco, Bruno, Kanoute, Capone, Bellini, Antonucci, Del Sole, Sottil. Allenatore: Pillon.

ARBITRO: Rapuano della sezione di Rimini