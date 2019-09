Fischio d'inizio alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande partita quella che attende Empoli e Perugia al Castellani. Due squadre appaiate in classifica che hanno messo nel mirino le zone alte della classifica, coltivando il sogno Serie A. Entrambe distano una sola lunghezza dalla capolista Ascoli e vogliono continuare dopo un buon avvio di campionato. Leggermente favoriti i toscani per via del fattore campo.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Bucchi deve rinunciare a Gazzola e Antonelli indisponibili. Dovrebbe essere confermato il 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali. Difesa con Veseli a destra e Balkovec a sinistra. Centrali Maietta e Romagno. Stulac in regia con Bandinelli e Fratteli. Dezi ad agire da trequartista dietro La Gumina e Mancuso. Lottano per un posta da titolare Laribi e Nikolaou.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Oddo ritrova Sgarbi e dopo la vittoria contro il Frosinone dovrebbe confermare il 4-3-1-2, speculare a quello dell'Empoli. Vicario tra i pali, Rosi sulla destra con Di Chiara a sinistra. Sgarbi appunto ritrova il posto da titolare accanto a Gyomber. Dovrebbe essere il croato Balic il prescelto in regia, con accanto Dragomir e Kouan. Buonaiuto e Fernandes si giocano il posto da trequartista, con il primo favorito. In attacco scalpita Melchiorri, come detto dallo stesso Oddo in conferenza, ma il tecnico potrebbe lanciare la coppia Iemmello-Falcinelli dal primo minuto, con l'ex Cagliari pronto a subentrare.