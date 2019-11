© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Autentico match salvezza quello che si giocherà questo pomeriggio al Picchi. Alla disperata ricerca dei tre punti sia Livorno che Juve Stabia, indietro in classifica e con la vittoria come risultato ambito da entrambe le formazioni. Il Livorno occupa la penultima posizione con 7 punti, le Vespe la quart'ultima con solo 3 punti in più. Chi avrà la meglio?

COME ARRIVA IL LIVORNO- Breda dovrebbe confermare il 3-4-1-2. In porta Zima. Difesa con Di Gennaro, Gonnelli e Boben. In mezzo al campo dovrebbero agire Del Prato e Rocca con Morganella e Porcino sulle corsie. Agazzi a supporto del duo d’attacco Marsura-Braken.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Tante defezioni per mister Caserta che dovrà rinunciare allo squalificato Mallamo e agli indisponibili Cissè, Di Gennaro, Izco e Mastalli. Dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1 con Russo tra i pali. Difesa a 4 con Vitiello, Tonucci, Troest e Ricci. In mezzo al campo Calò e Calvano, con Carlini, Elia e Canotto trequartista. In attacco confermato Forte.