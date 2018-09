Le probabili formazioni di Perugia-Carpi - Conferme per Nesta e Castori

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna conquistare punti. È questo l'imperativo di Perugia e Carpi in questo turno infrasettimanale di serie B. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta pesantissima contro il Palermo, dunque è obbligatorio tornare a vincere. I biancorossi hanno trovato soltanto un punto in queste prime quattro giornate: il cambio di allenatore serve a dare una scossa immediata. Altrimenti si rischia.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Tolta la sconfitta contro il Palermo, la squadra di Alessandro Nesta non aveva sfigurato nei primi due impegni. Vido rientra nei convocati, ma la sua presenza è in forse: le ultime ore saranno decisive per valutare la condizione dell'attaccante. Nel frattempo Bianchimano e Terrani scaldano i motori. Assenti Han e Felicioli, mister Nesta dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta Gabriel, con Ngawa, Gyomber ed El Yamiq in difesa. Mustacchio, Moscati, Dragomir, Bianco e Falasco saranno i cinque di centrocampo. In attacco Melchiorri è l'unico sicuro di un posto da titolare.

COME ARRIVA IL CARPI – Il pareggio contro il Brescia ha fatto tornare un mezzo sorriso ai biancorossi, il campionato inizia adesso. Serve una scossa alla classifica, per evitare brutte sorprese nei prossimi mesi. Pezzi torna a disposizione, ma partirà dalla panchina. Convocato anche Machach, ma la sua condizione non è al top. Ancora out Serraiocco, Castori opta per il classico 4-4-2. Colombi in porta, con Pachonik, Poli, Suagher e Frascatore in difesa. Mbaye potrebbe dare il cambio a Sabbione, Di Noia confermato in cabina di regia. Jelenic e Pasciuti andranno a completare il reparto d'attacco. Mokulu e Arrighini saranno i due attaccanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Ngawa, Gyomber, El Yamiq; Mustacchio, Moscati, Dragomir, Bianco, Falasco; Vido, Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, Cremonesi, Mazzocchi, Sgarbi, Bordin, Verre, Kouan, Kinglsey, Ranocchia, Bianchimano, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Poli, Suagher, Frascatore; Jelenic, Mbaye, Di Noia, Pasciuti; Arrighini, Mokulu. A disposizione: Pasotti, Colombo, Pezzi, Buongiorno, Ligi, Concas, Piscitella, Piu, Saric, Sabbione, Machach, Wilmots, Vano, Romairone. Allenatore: Fabrizio Castori