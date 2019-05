Le probabili formazioni di Perugia-Cittadella - Scontro per l'ottavo posto

© foto di Federico Gaetano

Ennesimo scontro diretto per il Perugia che, dopo aver costretto lo Spezia al pareggio, impedendo ai liguri di allungare il passo verso la qualificazione ai play-off, affronta oggi il Cittadella -appaiato a quota 46- in una vera e propria gara da dentro o fuori. In questo finale di stagione pieno di suspense il gruppo in corsa per la promozione sembra aver voluto rimandare i verdetti alle ultimissime giornate, dove si avranno diverse sfide incrociate. Per il Cittadella quella di Perugia potrebbe essere la partita sulla carta più abbordabile, prima di affrontare Verona e Palermo, ancora potenzialmente in corsa rispettivamente per il quarto e secondo posto. I Grifoni, invece, faranno visita al traballante Foggia alla penultima, prima di ricevere in casa la Cremonese, attualmente decima e distaccata di un solo punto.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Dopo l'esperimento di 4-4-2 nei primi 45' del Picco, che non ha tuttavia prodotto l'auspicato cambio di ritmo nel gioco biancorosso, il tecnico Nesta è tornato sui propri passi restituendo alla squadra l'identità che più si adatta alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Resta comunque aperta la scelta degli uomini per il reparto avanzato, con Sadiq e Melchiorri, autori dell'azione del pareggio contro lo Spezia, in leggero vantaggio. In casa Perugia si tenterà il tutto per tutto al fine di centrare l'obiettivo play-off: oltre a dare spazio a chi si dimostrerà più in forma, Nesta ha annunciato che, viste le assenze di Cremonesi e Gyomber, porterà in panchina anche Salvatore Monaco, rimasto finora ai margini della rosa.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - C'è fibrillazione anche in quel di Cittadella, dopo il mezzo passo falso contro l'Ascoli che al Tombolato ha costretto i veneti a rincorrere per buona parte di gara, fino al 2-2 finale. Qualche fischio da parte del pubblico ha inoltre creato un piccolo "caso" con protagonista il dg Marchetti, a cui ha rimediato il patron granata Gabrielli cercando di riconciliare le parti in vista della delicata gara in terra umbra. Sul fronte della squadra non ci dovrebbero essere grosse sorprese nella formazione che scenderà in campo al Curi, ma Venturato dovrà comunque fare i conti con le assenze degli acciaccati Finotto, Ghiringhelli e Bussaglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Sgarbi, El Yamiq, Mazzocchi; Falzerano, Bianco, Dragomir; Verre; Melchiorri, Sadiq. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Falasco, Felicioli, Monaco, Kouan, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Han, Vido. Allenatore: Nesta.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Panico. A disposizione: Maniero (p), Parodi, Camigliano, Drudi, Rizzo, Siega, Pasa, Proia, Maniero, Scappini, Diaw. Allenatore: Venturato.