Le probabili formazioni di Pescara-Cittadella - Out Kanoutè, torna Schenetti

Fischio di inizio alle ore 15.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Nonostante il caos in Serie B, Pescara e Cittadella scendono in campo per la 9a giornata di campionato. Gli abruzzesi lo fanno da capolisti, forti dei 18 punti in classifica, mentre i veneti non possono permettersi passi falsi per non rischiare di complicare troppo la propria posizione. Nello scorso campionato il Cittadella ha avuto la meglio sia in casa che fuori, così l'ultimo successo del Pescara contro i granata risale alla stagione 2013/14 e in Abruzzo manca addirittura dal 2011/12. Fischio di inizio alle ore 15 allo stadio Adriatico, arbitra il match il signor Sacchi di Macerata.

COME ARRIVA IL PESCARA - L'obiettivo è di non fermarsi per centrare il terzo successo consecutivo: sarebbe la prima volta in stagione, con il tecnico Giuseppe Pillon che punta la 100a vittoria in Serie B. Il Pescara è imbattuto e all'Adriatico ha fatto l'en plein, ritrova Scognamiglio e Antonucci mentre deve rinunciare a Kanoutè, Scalera e Capone. Nel 4-3-3 ci sono Balzano, Gravillon, Perrotta (Campagnaro non è al meglio) e Del Grosso in difesa. Solito centrocampo con Machin, Brugman e Memushaj. In attacco, a supporto di Monachello, gli esterni Marras e Mancuso.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Undici punti in sette gare per i veneti che sono partiti benissimo ma poi hanno impattato su due sconfitte e due pareggi, l'ultimo con il Brescia al Tombolato. Il tecnico Roberto Venturato deve fare a meno di Adorni, Scaglia e Bizzotto out per infortunio. Rientra però Schenetti, subito titolare sulla trequarti del 4-3-1-2 alle spalle di Finotto e Strizzolo. In difesa dovrebbero muoversi Ghiringhelli (favorito su Cancelotti), Frare, Drudi e Benedetti. A centrocampo spazio a Settembrini, Iori e Branca.

PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-3-3) - Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Machin, Brugman, Memushaj; Marras, Monachello, Mancuso. A disp. Kastrati, Campagnaro, Ciofani, Elizalde, Fornasier, Scognamiglio, Crecco, Melegoni, Palazzi, Antonucci, Cocco, Del Sole. Allenatore: Giuseppe Pillon.

CITTADELLA (4-3-1-2) - Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Strizzolo. A disp. Maniero, Camigliano, Cancellotti, Rizzo, Siega, Pasa, Proia, Maniero, Malcore, Panico, Scappini. Allenatore: Roberto Venturato.