Le probabili formazioni di Pescara-Cosenza - Dubbio modulo per Braglia

© foto di Andrea Rosito

Due squadre a caccia di riscatto. Il match tra Pescara e Cosenza si preannuncia denso di contenuti. Gli abruzzesi hanno perso rovinosamente contro il Cittadella (4-1). Doppia sconfitta consecutiva per i calabresi che hanno perso contro Foggia (1-0) e contro Brescia (2-3). Serve, dunque, un cambio di marcia per i rispettivi obiettivi: promozione per il Pescara, salvezza per il Cosenza. Le due squadre si sono affrontate 25 volte a Pescara. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, vittoriosi in ben dodici occasioni. Undici i pareggi, solo due le affermazioni della squadra rossoblù. L'ultimo precedente risale alla stagione 2009-2010: 3-1 per il Pescara. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Illuzzi di Molfetta.

COME ARRIVA IL PESCARA - 29 punti in casa per gli abruzzesi con 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Due vittorie di fila, entrambe per 2-0, contro Padova e Spezia. All'Adriatico si cerca il riscatto. Sarà 4-3-3 per la squadra di Pillon con Marras e Antonucci a sostegno di Monachello. Assente Mancuso per squalifica, rientra Balzano con Perrotta dal 1'.

COME ARRIVA IL COSENZA - 12 punti lontano dal San Vito-Marulla per i calabresi con 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con il k.o. di misura contro il Foggia che brucia ancora. Dubbio modulo per Braglia: al momento sembra 3-5-2 con Tutino e Maniero coppia d'attacco. Non è escluso, però, il 3-4-3 con il tridente formato da Baez, Maniero e Tutino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Perrotta; Memushaj, Bruno, Crecco; Marras, Monachello, Antonucci. Allenatore: Pillon.

COSENZA (3-5-2) Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Bittante, Sciaudone, Bruccini, Mungo, D'Orazio; Tutino, Maniero. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Illuzzi della sezione di Molfetta