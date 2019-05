Le probabili formazioni di Pescara-Salernitana - Granata spregiudicati

Fischio d'inizio oggi alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Leonardo Menichini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Soltanto novanta minuti al termine della regular season di Serie B, che deve ancora fornire i suoi ultimi verdetti. Resta apertissima la lotta play-off, così come quella per non retrocedere, che, impensabile fino a un mese fa, vede coinvolta anche la Salernitana. I granata si giocheranno infatti oggi all'Adriatico le residue speranze salvezza e necessitano di un successo per non doversi appellare ai risultati dagli altri campi e garantirsi il mantenimento della categoria. In settimana la società di via Allende ha anche richiamato in panchina Leonardo Menichini, l'eroe del ritorno in B, al posto dell'esonerato Gregucci. Dal suo canto il Pescara padrone di casa, invece, è da tempo certo nei play-off, ma vuole mantenere il quinto posto e guardarsi le spalle dallo Spezia, distante solo un punto. Arbitrerà l'incontro il signor Luigi Nasca della sezione di Bari.

COME ARRIVA IL PESCARA - Mister Pillon lascia a casa il giovane Pierpaoli e deve fare a meno dello squalificato Perrotta e sull'indisponibile Del Sole, ma può contare sugli importanti rientri di pedine del calibro di Campagnaro e Memushaj. Sarà ancora 4-3-3: davanti a Fiorillo ci saranno Balzano, Bettella, Scognamiglio e Del Grosso; in mediana ci saranno con ogni probabilità Bruno, Brugman e uno tra Memushaj e Crecco; in avanti dovrebbe essere Marras a completare il tridente accanto a Sottil e Mancuso.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Il neotecnico Menichini deve rinunciare agli indisponibili Bernardini, Perticone, Di Gennaro, Vuletich, Volpicelli e Minala, ma può contare sul rientro di Pucino dalla squalifica. Il tecnico di Ponsacco pensa di rivoluzionare la squadra, proponendo un undici spregiudicato in cerca del successo. Spazio dunque al 4-2-3-1, con Migliorini e Mantovani al centro della difesa e Casasola e Lopez sugli esterni; in mediana la coppia Di Tacchio-Odjer a sostenere il peso dell'attacco, che sarà formato da Djavan Anderson, Andrè Anderson e Jallow alle spalle di Djuric.

Probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Bruno, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil. A disp.: Kastrati, Farelli, Ciofani, Gravillon, Campagnaro, Pinto, Crecco, Kanoutè, Capone, Antonucci, Monachello, Bellini. All.: Giuseppe Pillon.

Salernitana (4-2-3-1): Micai; Casasola, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio; D. Anderson, Andrè Anderson, Jallow; Djuric. A disp.: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Pucino, Schiavi, Akpa Akpro, Mazzarani, Memolla, Calaiò, Orlando, Rosina. All.: Leonardo Menichini.