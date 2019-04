Le probabili formazioni di Salernitana-Carpi - Sfida salvezza all'Arechi

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Angelo Gregucci

Ritornare subito al successo e scacciare gli spettri retrocessione, questo l'imperativo categorico in casa Salernitana in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Carpi. Vero e proprio spareggio salvezza all'Arechi, dove i granata reduci dal pesante ko di Brescia andranno all'assalto dei tre punti contro gli emiliani guidati da mister Castori, tenuti a galla soltanto dalla matematica e con più di un piede in Serie C. A dirigere l'incontro sarà il signor Luigi Pillitteri della sezione di Palermo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Difesa ancora una volta decimata per mister Gregucci, che deve fare a meno di Mantovani e Perticone oltre al lungodegente Bernardini. A centrocampo ancora out Di Gennaro, ma rientra dalla squalifica Minala. Granata che dovrebbero proporre un 3-4-1-2 con Pucino, Schiavi e Gigliotti davanti a Micai; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato da uno tra Minala e Akpa Akpro, mentre Casasola e Lopez presidieranno le corsie laterali; in avanti Andrè Anderson agirà da rifinitore alle spalle della coppia pesante Djuric-Calaiò.

COME ARRIVA IL CARPI - Sono 25 i biancorossi partiti per Salerno, assenti gli indisponibili Colombi, Concas, Rizzo, Jelenic e Di Noia. Emiliani che scenderanno in campo col solito 4-4-1-1, che vedrà la linea difensiva a quattro composta da Pachonik, Sabbione, Poli e Pezzi. Alcune novità a centrocampo, dove ci saranno Rolando e Mustacchio sugli esterni, mentre in mediana confermati Coulibaly e Pasciuti. Crociata sarà invece avanzato sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Arrighini.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Pucino, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson; Djuric, Calaiò. A disp.: Vannucchi, Migliorini, Memolla, Djavan Anderson, Odjer, Mazzarani, Marino, Rosina, Vuletich, Akpa Akpro, Orlando, Jallow. All.: Angelo Gregucci.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Pasciuti, Mustacchio; Crociata; Arrighini. A disp.: Serraiocco, Suagher, Kresic, Marcjanik, Buongiorno, Piscitella, Romairone, Marsura, Saric, Vitale, Vano, Cissè. All.: Fabrizio Castori.