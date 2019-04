Le probabili formazioni di Salernitana-Cittadella - Campani contro la crisi

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Angelo Gregucci

Dopo un turno di riposo, la Salernitana torna in campo e lo fa ospitando all'Arechi il Cittadella, che rappresenta una vera e propria bestia nera. L'ultimo successo dei granata contro i veneti risale, infatti, addirittura al lontano 2002. I campani non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo i quattro ko nelle ultime cinque partite. Da parte loro gli uomini di Venturato vengono dal largo successo per 4-0 sul Livorno che ha dato nuovo slancio alle ambizioni play-off. Arbitrerà la gara il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Gregucci recupera capitan Schiavi ed Emanuele Calaiò, ma deve rinunciare allo squalificato Akpa Akpro oltre agli indisponibili Bernardini e Di Gennaro. Si va verso un ritorno alla difesa a quattro, confermando il 4-4-1-1. Davanti a Micai ci saranno Migliorini e Mantovani, con Pucino e Lopez sugli esterni; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato da Odjer, con Casasola e D. Anderson sulla corsie, mentre in avanti Rosina agirà alle spalle di Djuric. Non da escludere, però, la possibilità che il tecnico opti per il doppio trequartista, con Rosina e Andrè Anderson dietro Djuric unica punta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Assenza pesante in casa veneta, dove mancherà l'infortunato Finotto. Sarà ancora 4-3-1-2 con mister Venturato che confermerà per dieci undicesimi la squadra vittoriosa sul Livorno la scorsa settimana. In porta Paleari; in difesa Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti; a centrocampo ci sarà capitan Iori, con Settembrini e Branca ai lati, mentre in attacco Schenetti giocherà nelle vesti di rifinitore dietro la coppia Diaw-Moncini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-1-1): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Casasola, Di Tacchio, Odjer, D. Anderson; Rosina; Djuric. A disp.: Vannucchi, Gigliotti, Perticone, Schiavi, Mazzarani, Minala, Memolla, A. Anderson, Calaiò, Orlando, Jallow, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. A disp: Maniero, Parodi, Camigliano, Frare, Cancellotti, Siega, Pasa, Proia, Bussaglia, Panico, Scappini. All: Roberto Venturato.