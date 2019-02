Le probabili formazioni di Salernitana-Cremonese - Tante defezioni per i due tecnici

Angelo Gregucci

Dopo due trasferte consecutive la Salernitana torna a giocare tra le mura amiche ospitando una Cremonese in piena crisi. La partita metterà in palio tre punti fondamentali per entrambe le compagini: i granata sono reduci dalla sconfitta di Verona e, oltre alla voglia di riscatto, tentano l’aggancio alla zona play-off, distante appena due punti; i grigiorossi, invece, hanno incassato ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e la panchina di mister Rastelli è in bilico. Arbitrerà la gara il signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Granata in piena emergenza, con ben 7 indisponibili. Gregucci deve fare a meno, infatti, degli infortunati Perticone, Bernardini, Di Gennaro, Akpa Akpro, Rosina e Vuletich oltre che dello squalificato Casasola. Il tecnico di San Giorgio Ionico confermerà il 3-4-1-2: in difesa, davanti a Micai, ci saranno Mantovani, che ha recuperato dalla botta rimediata col Verona, Migliorini e Schiavi, che dovrebbe prendere il posto del deludente Gigliotti. A centrocampo nuova chance da titolare per Odjer al fianco di Di Tacchio, mentre sulle fasce ci saranno Pucino a destra e Lopez a sinistra. In avanti Andrè Anderson agirà alle spalle della coppia Jallow-Djuric.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Mister Rastelli deve rinunciare agli squalificati Terranova e Montalto oltre che agli infortunati Longo, Castrovilli e il lungodegente Radunovic. I grigiorossi dovrebbero affidarsi al 4-4-2, con la linea difensiva composta da Mogos, Claiton, Caracciolo e Migliore. A centrocampo ci saranno Soddimo, Arini, Castagnetti e Strefezza, mentre in attacco il tandem Strizzolo-Carretta.

Probabili formazioni

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Schiavi; Pucino, Odjer, Di Tacchio, Lopez; An. Anderson; Jallow, Djuric. A disp.: Vannucchi, Lazzari, Gigliotti, D. Anderson, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Calaiò, Orlando. All.: Angelo Gregucci.

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Castagnetti, Soddimo, Arini, Strefezza; Strizzolo, Carretta. A disp.: Agazzi, Boultam, Croce, Del Fabro, Emmers, Mbaye, Piccolo, Ravaglia, Renzetti, Rondarini, Volpe. All.: Massimo Rastelli.