Le probabili formazioni di Salernitana-Lecce - Gregucci conferma il doppio trequartista

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tra le gare più interessanti del ventunesimo turno del campionato cadetto vi è quella dell'Arechi tra Salernitana e Lecce che metterà in palio importanti punti play-off. I granata, a quota 27, sono reduci dall'impresa del "Barbera", espugnato per la prima volta in stagione proprio dagli uomini di Gregucci, desiderosi di dar seguito alla vittoria sui rosanero contro una delle squadre più in forma del campionato. Il Lecce, infatti, che sopravanza la Salernitana di quattro punti e occupa la quarta piazza in classifica, viene dal pareggio interno contro il Benevento e non perde da tre turni. Ad arbitrare la gara ci sarà il signor Luigi Pillitteri della sezione di Palermo.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Tanti recuperi importanti in casa granata, dove tornano arruolabili Schiavi, Di Gennaro, Akpa Akpro e Bernardini, alla prima convocazione stagionale. Due le assenze pesanti, però, per mister Gregucci, che deve fare a meno degli squalificati Di Tacchio e Migliorini, oltre all'infortunato Odjer. Modulo che vince non si cambia, quindi spazio ancora al 3-4-2-1 che ha portato bene a Palermo. Davanti a Micai ci sarà il terzetto composto da Mantovani, Perticone e Gigliotti, con capitan Schiavi che partirà inizialmente dalla panchina. A centrocampo ci sarà la coppia Akpa Akpro-Castiglia, mentre sulle corsie laterali confermati Pucino e Vitale. In avanti Andrè Anderson e Djavan Anderson agiranno alle spalle di Jallow, unica punta.

COME ARRIVA IL LECCE - Squadra al completo per Fabio Liverani, che ha l'imbarazzo della scelta. Confermato il 4-3-1-2 con alcune novità rispetto alla gara col Benevento. Davanti a Vigorito dovrebbero esserci Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni, mentre in mediana Confermati Petriccione, Scavone e Tachtsidis. In avanti Mancosu giocherà a ridosso della coppia Falco-La Mantia.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Perticone, Gigliotti; Pucino, Castiglia, Akpa Akpro, Vitale; Rosina, D. Anderson; Jallow. A disp.: Russo, Vannucchi, Casasola, Schiavi, Di Gennaro, Mazzarani, Minala, Bocalon, Djuric, Vuletich, Rosina, Orlando. All.: Angelo Gregucci.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Tachtsidis, Petriccione, Scavone; Mancosu; Falco, La Mantia. A disp.: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Lepore, Marino, Fiamozzi, Bovo, Arrigoni, Haye, Tabanelli, Palombi, Pettinari. All.: Fabio Liverani.