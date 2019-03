Le probabili formazioni di Salernitana-Venezia - Gregucci vara il nuovo modulo

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Messa alle spalle l'ultima sosta per le nazionali, la Salernitana ritorna in campo allo stadio Arechi ospitando il Venezia in una gara delicata per entrambe le compagini. Clima rovente a Salerno dopo le ultime tre sconfitte consecutive, con la Curva Sud che ha indetto uno sciopero e diserterà oggi lo stadio in segno di protesta. La partita contro i lagunari potrebbe essere l'ultima chiamata per rimanere in scia alle prime otto e non dover già dire addio alle ambizioni play-off. Dall'altro lato il Venezia ha ottenuto appena 2 punti nelle ultime 5 gare scivolando in piena zona play-out. Dirigerà l'incontro il signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Tanti assenti per mister Gregucci, che deve fare a meno degli infortunati Perticone, Schiavi e Bernardini in difesa, Di Gennaro a centrocampo e Calaiò in attacco, oltre allo squalificato Jallow. Il tecnico granata pensa dunque ad un cambio modulo per far fronte alle defezioni, col passaggio al 4-4-1-1: in difesa, davanti a Micai, ci sarà la linea a quattro composta da Pucino, Migliorini, Gigliotti e Lopez; a centrocampo ci saranno Di Tacchio e Minala, con Casasola e Djavan Anderson sulle corsie laterali; in avanti Mazzarani agirà da rifinitore alle spalle di Djuric.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Cosmi dovrà rinunciare agli indisponibili Citro, Facchin, Besea, Fabiano e capitan Domizzi mentre può contare sul recupero di Suciu e gli ex di turno Rossi e Garofalo. Consueto 3-5-2 per i lagunari: davanti a Vicario ci sarà il terzetto composto da Cernuto, Fornasier e Coppolaro, mentre in zona mediana ci saranno Schiavone, Bentivoglio e Segre, con Di Mariano e Zampano a costituire i quinti di centrocampo; in avanti la coppia Bocalon-Lombardi.

SALERNITANA (4-4-1-1): Micai, Pucino, Migliorini, Gigliotti, Lopez, Casasola, Minala, Di Tacchio, D. Anderson, Mazzarani, Djuric. A disp.: Vannucchi, Mantovani, Akpa Akpro, Memolla, Odjer, A. Anderson, Orlando, Rosina, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.



VENEZIA (3-5-2): Vicario, Cernuto, Fornasier, Coppolaro, Di Mariano, Schiavone, Bentivoglio, Segre, Zampano, Bocalon, Lombardi. A disp.: Bruscagin, Suciu, St Clair, Modolo, Pinato, Zennaro, Mazan, Lezzerini, Rossi, Garofalo, Bertinato, Vrioni. All.: Serse Cosmi.