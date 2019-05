Le probabili formazioni di Spezia-Crotone - Okereke in dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimi 180 minuti di campionato di Serie B ricchi di pathos, non fa eccezione Spezia-Crotone, i cui tre punti in palio sono ambiti da entrambe le squadre: ai calabresi manca un solo punto per la salvezza matematica, mentre gli Aquilotti di Marino devono difendere il piazzamento play-off dagli assalti di una Cremonese tornata prepotentemente a farsi sotto, e dalle inseguitrici Perugia e Cittadella, lontane una sola lunghezza. Un pareggio al Picco consegnerebbe agli uomini di Stroppa la certezza della permanenza in categoria, per poter affrontare con serenità l'ultima partita dell'anno contro un Ascoli ormai fuori dalla corsa promozione. Ben più pressante è invece la necessità di vincere per lo Spezia, atteso poi dall'insidiosa trasferta a Lecce, con i salentini che potrebbero trovarsi a dover difendere il secondo posto dal tentativo di sorpasso in extremis del Palermo. Tutto è ancora aperto in cadetteria, ma alcuni verdetti potrebbero arrivare già oggi.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Il pareggio in rimonta sul difficile campo del Palermo ha dato rinnovata fiducia ai bianconeri, che hanno ritrovato la vena realizzativa di Giulio Maggiore (doppietta per lui), ispirato dal solito Okereke. Il nigeriano ha però manifestato un leggero affaticamento ai flessori e Marino in conferenza stampa ha lasciato in forse un suo impiego dal primo minuto. A centrocampo, le certezze Mora e Ricci affiancheranno il goleador del Barbera, probabile riconfermato, mentre in difesa Vignali potrebbe cedere il posto da titolare a De Col.

COME ARRIVA IL CROTONE - I Pitagorici si confermano una delle squadre più in forma di questo finale di campionato, con quattro vittorie nelle ultime sei gare, ed una sola sconfitta negli ultimi dieci turni. Stroppa dovrà tuttavia fare i conti con alcune assenze: Golemic e Benali squalificati, Nalini, Rohden e Pettinari infortunati. Come contro il Benevento, accanto a bomber Simy, autore finora di 13 reti che hanno fruttato ben 17 punti ai rossoblu, dovrebbe schierarsi Machach.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Capradossi, Augello; Ricci, Mora, Bartolomei; Da Cruz, Galabinov, Okereke. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Ligi, Vignali, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Pierini, Gyasi, Bidaoui. Allenatore: Marino.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Zanellato, Barberis, Molina, Milic; Simy, Machach. A disposizione: Cuomo, Firenze, Figliuzzi, Tripaldelli, Gomelt, Tripicchio, Kargbo, Marchizza, Festa, Nanni, Valietti, Mraz. Allenatore: Stroppa.