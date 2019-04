Le probabili formazioni di Spezia-Perugia - Spareggio per un posto al sole

Dopo il passo falso di entrambe nell'ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Cosenza e Lecce, sul terreno dello stadio Picco Spezia e Perugia si affrontano in uno scontro diretto che può valere la permanenza nel gruppo che in queste ultime giornate affronterà la volata play-off. Il Perugia, reduce dalla sconfitta interna con i salentini, spera di avvalersi del "fattore trasferta" che ha fruttato finora ben 20 punti alla squadra di Nesta. Di contro, gli Aquilotti di Marino hanno mantenuto un buon rendimento casalingo, che li attesta al quinto posto nella classifica dei punti guadagnati tra le mura amiche. Ancora una curiosità statistica: lo Spezia non pareggia in casa da metà gennaio, il Perugia non vede il segno X in trasferta da dicembre.

COME ARRIVA LO SPEZIA - C'è voglia di riscatto in casa Spezia dopo la sconfitta di Cosenza, condizionata dall'episodio dell'espulsione di Mora, e la partita contro il Perugia sembra offrire le motivazioni giuste per ripartire. Qualche defezione nei ruoli chiave inciderà sulle scelte dell'undici di partenza: oltre agli squalificati Mora e Ricci, tra i giocatori in dubbio c'è anche Andrej Galabinov, la cui condizione fisica non è ottimale dopo l'affaticamento muscolare accusato in settimana. Il bulgaro rientra comunque tra i convocati. Maggiore, Crimi e De Francesco sono pronti a giocarsi le proprie chance da titolari, con i primi due in leggero vantaggio nelle preferenze di Marino.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Così come lo Spezia, anche il Perugia ha beneficiato della battuta d'arresto delle dirette concorrenti nell'ultima giornata di campionato, che ha lasciato sostanzialmente invariata la classifica tra il quinto e il nono posto. Per Nesta le speranze di approdare ai play-off sono ancora vive, e a La Spezia si presenta la ghiotta occasione per il sorpasso sui liguri. Il tecnico dei Grifoni non avrà a disposizione Cremonesi e Bordin, che restano a Perugia così come lo squalificato Bianco ed il lungodegente Pavlovic. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Melchiorri-Vido, con Han e l'ex Spezia Sadiq pronti a subentrare. In difesa, invece, potrebbe esserci qualche modifica con l'obiettivo -ha specificato Nesta- di risolvere il problema delle troppe reti incassate pur senza subire eccessivamente il gioco avversario.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Crimi, Maggiore; Okereke, Galabinov, Da Cruz. Allenatore: Marino.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Melchiorri. Allenatore: Nesta.